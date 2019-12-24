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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:48
Kalgan написав:
напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі
можуть бути тільки торгові операції
Ні, п.2 не підходить.
"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим
операціям і по операціям зняття готівки
..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:54
посетитель написав: Kalgan написав:
напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі
можуть бути тільки торгові операції
Ні, п.2 не підходить.
"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим
операціям і по операціям зняття готівки
..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.
тоді можливо відносять до п.19
, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?
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Kalgan
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:55
Kalgan написав: kolyuchy написав:
А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?
наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
Дякую. Знайшов
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:56
Kalgan написав: посетитель написав: Kalgan написав:
напевно п.2, оскільки п.3 каже, що в грейсі
можуть бути тільки торгові операції
Ні, п.2 не підходить.
"Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим
операціям і по операціям зняття готівки
..." - переказ це не є торгова операція чи зняття готівки.
тоді можливо відносять до п.19
, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?
Теж ні
. Оце ж і цікаво на підставі якого пункта тарифів будуть нараховуватися відсотки.
А то тут Red 2.0 запропонували то хотілось би точно знати всі нюанси.
Востаннє редагувалось посетитель
в Суб 16 гру, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:28
Kalgan написав:
тоді можливо відносять до п.19
, якщо в умовах кредитування перекази взагалі не прописані ?
напевно десь в ДКБО заховали, що перекази прирівнюються до готівкових операцій
Цікаво, в тарифах на хамон, прописали точніше, що % нараховується на всі неторгові операції
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Додано: Суб 16 гру, 2023 01:20
novichok написав: Вадимка написав:
Подскажите пожалуйста .Как платить комуналку отопление чтоб оформилась рассрочка.Через приложение или какой-то сайт.Спасибо.
можете оплачувати де завгодно (тут не ПУМБ чи Приват). Але платимо тільки кредитними, трата повинна бути більш 500 грн
Спасибо большое
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Додано: Суб 16 гру, 2023 02:30
Kalgan написав: kolyuchy написав:
А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?
наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
В апці в профілі там, де безпека, можна перемкнути Підтвердження операцій чз смс/вайбер. Код для підтвердження перемикання приходить на вайбер, але потім.. коди підтвердження операцій по картці - болт, на вайбер не приходять. Це ж супер-пупер апп!
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Oberon
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Додано: Суб 16 гру, 2023 02:45
Oberon написав:
Код для підтвердження перемикання приходить на вайбер, але потім.. коди підтвердження операцій по картці - болт, на вайбер не приходять. Це ж супер-пупер апп!
Позавчера так переключил, потом на Вайбер получил код для открытия депо и по этому коду подтвердил открытие. Буду знать, что открытие депо - это не операция.
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moveton
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:40
Oberon написав: Kalgan написав: kolyuchy написав:
А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?
наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
В апці в профілі там, де безпека, можна перемкнути Підтвердження операцій чз смс/вайбер. Код для підтвердження перемикання приходить на вайбер, але потім.. коди підтвердження операцій по картці - болт, на вайбер не приходять. Це ж супер-пупер апп!
Обов'язково перевірте свої налаш-ня для Вайберу:
Додатково/Параметри/Виклики й повід-ня/Отрим-ти службові.. - галЮсю поставити
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:52
Amethyst написав: Oberon написав:
В апці в профілі там, де безпека, можна перемкнути Підтвердження операцій чз смс/вайбер. Код для підтвердження перемикання приходить на вайбер, але потім.. коди підтвердження операцій по картці - болт, на вайбер не приходять. Це ж супер-пупер апп!
Обов'язково перевірте свої налаш-ня для Вайберу:
Додатково/Параметри/Виклики й повід-ня/Отрим-ти службові.. - галЮсю поставити
Код для смены канала - это тоже business message (причём даже в тот же чат, что OTP), поэтому, раз он получен, то будет удивительно, если галка уже не стоит.
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