RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1051105210531054

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:32

  Kalgan написав:
  kolyuchy написав:А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?

наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
а в систему Киевстар хакеры залезли разве не через Вайбер на телефонах работников??! :mrgreen:
:twisted: деби^изм с использованием 100%фсбэшного Вайбера продолжается... Жизнь не учит :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:35

  flysoulfly написав:
  Kalgan написав:
  kolyuchy написав:А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?

наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
а в систему Киевстар хакеры залезли разве не через Вайбер на телефонах работников??! :mrgreen:
:twisted: деби^изм с использованием 100%фсбэшного Вайбера продолжается... Жизнь не учит :twisted:

Ніі, вони викрали бейджик і смарт-ключ співробітника. Це не хакери, а звичайні злодюги і... тупий менеджмент/секьюріті КС :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 1051105210531054
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 119, 120, 121
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1208 238234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 гру, 2023 11:05
lel
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (988)
16.12.2023 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.