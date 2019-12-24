а в систему Киевстар хакеры залезли разве не через Вайбер на телефонах работников??!
деби^изм с использованием 100%фсбэшного Вайбера продолжается... Жизнь не учит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 гру, 2023 15:32
а в систему Киевстар хакеры залезли разве не через Вайбер на телефонах работников??!
деби^изм с использованием 100%фсбэшного Вайбера продолжается... Жизнь не учит
Додано: Суб 16 гру, 2023 15:35
Ніі, вони викрали бейджик і смарт-ключ співробітника. Це не хакери, а звичайні злодюги і... тупий менеджмент/секьюріті КС
Додано: Суб 16 гру, 2023 17:24
Якщо хтось і у шапошці з фольги, то це смузисти алки.
Стоїть у вайбері і галка, і вона же птичка-пташка, ще як тільки вайбер був встановлений. Навіть екран смарту протирав
І код для перемикання прийшов у вайбер, і код для розміщення 3 денного депозиту теж, а коди підтвердження операцій (покупок) по картці - болт (не таксі). Тепер теж буду знати, як писав moveton, що відкриття депозиту - не операція...
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