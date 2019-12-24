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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1051105210531054

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:32

  Kalgan написав:
  kolyuchy написав:А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?

наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
а в систему Киевстар хакеры залезли разве не через Вайбер на телефонах работников??! :mrgreen:
:twisted: деби^изм с использованием 100%фсбэшного Вайбера продолжается... Жизнь не учит :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:35

  flysoulfly написав:
  Kalgan написав:
  kolyuchy написав:А яким чином обійти відправку кода в СМС на номер Київстара при відкридтті депозиту?

наче можна було в апці перемкнути отримання повідомлень на вайбер
а в систему Киевстар хакеры залезли разве не через Вайбер на телефонах работников??! :mrgreen:
:twisted: деби^изм с использованием 100%фсбэшного Вайбера продолжается... Жизнь не учит :twisted:

Ніі, вони викрали бейджик і смарт-ключ співробітника. Це не хакери, а звичайні злодюги і... тупий менеджмент/секьюріті КС :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:24

  Amethyst написав:
  Oberon написав:
В апці в профілі там, де безпека, можна перемкнути Підтвердження операцій чз смс/вайбер. Код для підтвердження перемикання приходить на вайбер, але потім.. коди підтвердження операцій по картці - болт, на вайбер не приходять. Це ж супер-пупер апп!

Обов'язково перевірте свої налаш-ня для Вайберу:
Додатково/Параметри/Виклики й повід-ня/Отрим-ти службові.. - галЮсю поставити

Якщо хтось і у шапошці з фольги, то це смузисти алки.
Стоїть у вайбері і галка, і вона же птичка-пташка, ще як тільки вайбер був встановлений. Навіть екран смарту протирав :D
І код для перемикання прийшов у вайбер, і код для розміщення 3 денного депозиту теж, а коди підтвердження операцій (покупок) по картці - болт (не таксі). Тепер теж буду знати, як писав moveton, що відкриття депозиту - не операція...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:27

Re: Sense Bank

  Oberon написав:а коди підтвердження операцій (покупок) по картці - болт (не таксі).
Це коди від 3Д-секур, тобто від МПС. І Алка тут ні до чого. Хоча у мене 3Д-секур підтверджується пальцями у застосунку :wink:
Мабуть у Алки можна ВІДКЛЮЧИТИ перевірку по 3Д-секур, але ж тоді і сума до оплати без такої перевірки може бути зменшена. Оце треба в Чаті і запитати :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:18

  Amethyst написав:Це коди від 3Д-секур, тобто від МПС. І Алка тут ні до чого. Хоча у мене 3Д-секур підтверджується пальцями у застосунку :wink:
Мабуть у Алки можна ВІДКЛЮЧИТИ перевірку по 3Д-секур, але ж тоді і сума до оплати без такої перевірки може бути зменшена. Оце треба в Чаті і запитати :idea:

Статья из справки свистит, что уменьшение суммы будет до нуля :mrgreen:

Oberon, а вход в SSA по отпечатку пальца включен? 3DS 2.0 у мерчанта есть, наверное. Хотя и не факт.

P.S. авторы Алкиной справки явно между собой не общаются.
В одной статье:
Смс з кодом 3D-Secure або LOOKUPCODE/SEKRETNYY KOD/VCODE може не надійти, якщо у вас:...

Якщо ви обрали Viber як канал отримання таких повідомлень...


В соседней статье:
Спосіб отримання коду підтвердження операції в смс або Viber вибирається для всіх операцій, окрім:
- оформлення банківського продукту (наприклад, картки чи кредиту);
- проведення операції з використанням технології 3D-Secure (наприклад, міжнародний переказ або поповнення продукту з картки іншого банку).


Не, я понимаю, что с точки зрения формальной логики "Якщо ви обрали" отнюдь не означает, что возможность такого выбора есть в принципе, но можно было писать и менее казуистично.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:01

Re: Sense Bank

  moveton написав:уменьшение суммы будет до нуля

Воооообщем нуна свечку во здравие КС сходить в церковь поставить 8)
Бо разгильдяи из КС иначе ничо без божьей помощи нормально не сделают :(
Amethyst
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