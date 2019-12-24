Oberon написав: В апці в профілі там, де безпека, можна перемкнути Підтвердження операцій чз смс/вайбер. Код для підтвердження перемикання приходить на вайбер, але потім.. коди підтвердження операцій по картці - болт, на вайбер не приходять. Це ж супер-пупер апп!
Обов'язково перевірте свої налаш-ня для Вайберу: Додатково/Параметри/Виклики й повід-ня/Отрим-ти службові.. - галЮсю поставити
Якщо хтось і у шапошці з фольги, то це смузисти алки. Стоїть у вайбері і галка, і вона же птичка-пташка, ще як тільки вайбер був встановлений. Навіть екран смарту протирав І код для перемикання прийшов у вайбер, і код для розміщення 3 денного депозиту теж, а коди підтвердження операцій (покупок) по картці - болт (не таксі). Тепер теж буду знати, як писав moveton, що відкриття депозиту - не операція...
Oberon написав:а коди підтвердження операцій (покупок) по картці - болт (не таксі).
Це коди від 3Д-секур, тобто від МПС. І Алка тут ні до чого. Хоча у мене 3Д-секур підтверджується пальцями у застосунку Мабуть у Алки можна ВІДКЛЮЧИТИ перевірку по 3Д-секур, але ж тоді і сума до оплати без такої перевірки може бути зменшена. Оце треба в Чаті і запитати
Amethyst написав:Це коди від 3Д-секур, тобто від МПС. І Алка тут ні до чого. Хоча у мене 3Д-секур підтверджується пальцями у застосунку Мабуть у Алки можна ВІДКЛЮЧИТИ перевірку по 3Д-секур, але ж тоді і сума до оплати без такої перевірки може бути зменшена. Оце треба в Чаті і запитати
Спосіб отримання коду підтвердження операції в смс або Viber вибирається для всіх операцій, окрім: - оформлення банківського продукту (наприклад, картки чи кредиту); - проведення операції з використанням технології 3D-Secure (наприклад, міжнародний переказ або поповнення продукту з картки іншого банку).
Не, я понимаю, что с точки зрения формальной логики "Якщо ви обрали" отнюдь не означает, что возможность такого выбора есть в принципе, но можно было писать и менее казуистично.
moveton Вхід по відбитку не підключений. Може й варто перевірити, але це не критично, з цими 3d secure треба детально розбиратись... Сенс іноді сам "путается в показаниях" і те, що вони пишуть, не завжди так і є. Загалом, поки що ну їх до монахів. Провів через Пумб і спорт, там коди підтвердження для тих же операцій прийшли у першого на вайбер і у другого в додаток без витрачання часу на особливості платіжних систем і налаштувань банку))) З Сенсом пізніше потанцюємо. Мабуть