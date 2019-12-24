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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 гру, 2023 15:30
В мене на Моно. Завжди (по буднях й від інших банків) швидко заходило, а тут поки що немає...
Надійшло десь за 1.5 години
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:58
посетитель написав: Sense Bank написав: посетитель написав:
Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?
Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.
Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%
Спасибо за ответ.Для окончательного прояснения, можно скопировать сюда пункт тарифов на основании которого будут насчитываться проценты по операциям перевода, а то наверное не туда смотрю и не могу найти?
Так мне представители банка и не ответили
И ещё вопрос: если валюту с Red 2.0 за кредитные проценты опять же начисляться будут и другие комиссии есть какие-то?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:10
посетитель В тарифах це буде одразу вгорі, пункт 2 "Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки (в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних 45%"
Стосовно валютообміну, то з кредитки він можливий лише за власні кошти, і відповідно за власні комісії не має бути.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:52
Sense Bank написав:
Стосовно валютообміну, то з кредитки він можливий лише за власні кошти, і відповідно за власні комісії не має бути.
а 4 % комси, як за переказ власних коштів ?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 16:04
Sense Bank написав:посетитель
В тарифах це буде одразу вгорі, пункт 2 "Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки (в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних 45%
"
*Андрій
Переказ коштів це торгові операції?
Чи переказ коштів це зняття готівки?
Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому?
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