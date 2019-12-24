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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:30

В мене на Моно. Завжди (по буднях й від інших банків) швидко заходило, а тут поки що немає...
Надійшло десь за 1.5 години :?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:58

  посетитель написав:
  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?

Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.

Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%

Спасибо за ответ.Для окончательного прояснения, можно скопировать сюда пункт тарифов на основании которого будут насчитываться проценты по операциям перевода, а то наверное не туда смотрю и не могу найти?

Так мне представители банка и не ответили :(

И ещё вопрос: если валюту с Red 2.0 за кредитные проценты опять же начисляться будут и другие комиссии есть какие-то?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:10

посетитель В тарифах це буде одразу вгорі, пункт 2 "Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки (в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних 45%"

Стосовно валютообміну, то з кредитки він можливий лише за власні кошти, і відповідно за власні комісії не має бути.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:52

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Стосовно валютообміну, то з кредитки він можливий лише за власні кошти, і відповідно за власні комісії не має бути.

а 4 % комси, як за переказ власних коштів ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:04

  Sense Bank написав:посетитель В тарифах це буде одразу вгорі, пункт 2 "Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки (в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних 45%"

*Андрій



Переказ коштів це торгові операції?
Чи переказ коштів це зняття готівки?

Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому?
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