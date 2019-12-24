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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1053105410551056>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:30

В мене на Моно. Завжди (по буднях й від інших банків) швидко заходило, а тут поки що немає...
Надійшло десь за 1.5 години :?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:58

  посетитель написав:
  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Кто-то в курсе по карте Red 2.0 проценты за пользование насчитываются на сумму переведенных денег?Ну то есть если снятие нала начисляются 45 процентов, а за перевод?

Интересует именно начисление за пользование.Про комиссию 4 процента за перевод и снятие я в курсе.

Вітаю! Хочу на прикладі вам уточнити: візьмемо переказ у Sense SuperApp з вашої кредитки на суму 100 грн. На цю суму буде нараховуватися 45%

Спасибо за ответ.Для окончательного прояснения, можно скопировать сюда пункт тарифов на основании которого будут насчитываться проценты по операциям перевода, а то наверное не туда смотрю и не могу найти?

Так мне представители банка и не ответили :(

И ещё вопрос: если валюту с Red 2.0 за кредитные проценты опять же начисляться будут и другие комиссии есть какие-то?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:10

посетитель В тарифах це буде одразу вгорі, пункт 2 "Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки (в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних 45%"

Стосовно валютообміну, то з кредитки він можливий лише за власні кошти, і відповідно за власні комісії не має бути.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:52

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Стосовно валютообміну, то з кредитки він можливий лише за власні кошти, і відповідно за власні комісії не має бути.

а 4 % комси, як за переказ власних коштів ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:04

  Sense Bank написав:посетитель В тарифах це буде одразу вгорі, пункт 2 "Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки (в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних 45%"

*Андрій



Переказ коштів це торгові операції?
Чи переказ коштів це зняття готівки?

Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:46

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Переказ коштів це торгові операції?
Чи переказ коштів це зняття готівки?

В БЗ сенс пише, що навіть відкриття депо з карт-рахунку є готівковою операцією. Хоча за логікою має бути безготівковою, оскільки з рахунку на рахунок.
Напевно і з кредитками так само.
Але де це вони сховали в ДкБО поки не знайшов
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:48

Re: Sense Bank

  Kalgan написав:а 4 % комси, як за переказ власних коштів ?

Вітаю! Якщо ви про RED 2.0, то переказ власних або кредитних коштів буде з комісією - 4% мін 20 грн.
Щодо валютообміну, то це не переказ, а покупка валюти, тому і за рахунок власних коштів без комісії.

  посетитель написав:Переказ коштів це торгові операції?
Чи переказ коштів це зняття готівки?

Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому?

Мається на увазі зняття коштів з кредитної картки, це може бути як банкомат нашого банку, так і POS-термінал в магазині продуктовому. Також підпадає переказ коштів (як власних так і за рахунок кредитного ліміту).

Якщо вам потрібна картка для переказу власних, я б радив мати Хамелеон. З лімітом переказу без комісії на картки в інших банках - до 20 000 грн / міс, якщо більше, то буде комісія 1% + 5 грн. Або робити переказ з цієї картки за реквізитами (IBAN), тоді буде без комісії, але в межах ліміту: 150 000 грн / на 1 операцію, 500 000 грн / день, 5 000 000 грн / місяць. Ну і так як це за реквізитами, переказ може проходити від 15 хв до 3 робочих днів.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:00

Ок, а если с карточки Red 2.0 в приложении за кредитные средства покупать ценные бумаги проценты будут начисляться за использование кредитных средств?И комиссия при покупке будет?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:10

  посетитель написав:Ок, а если с карточки Red 2.0 в приложении за кредитные средства покупать ценные бумаги проценты будут начисляться за использование кредитных средств?И комиссия при покупке будет?

AFAIK, не будет. Потому, что так купить приложение не даст.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:15

  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Переказ коштів це торгові операції?
Чи переказ коштів це зняття готівки?

Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому?

Мається на увазі зняття коштів з кредитної картки, це може бути як банкомат нашого банку, так і POS-термінал в магазині продуктовому. Також підпадає переказ коштів (як власних так і за рахунок кредитного ліміту).

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Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2.
В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет.
Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.
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