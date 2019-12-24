В мене на Моно. Завжди (по буднях й від інших банків) швидко заходило, а тут поки що немає...
Надійшло десь за 1.5 години
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 гру, 2023 15:30
В мене на Моно. Завжди (по буднях й від інших банків) швидко заходило, а тут поки що немає...
Надійшло десь за 1.5 години
Додано: Пон 18 гру, 2023 14:58
Так мне представители банка и не ответили
И ещё вопрос: если валюту с Red 2.0 за кредитные проценты опять же начисляться будут и другие комиссии есть какие-то?
Додано: Пон 18 гру, 2023 15:10
посетитель В тарифах це буде одразу вгорі, пункт 2 "Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки (в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних 45%"
Стосовно валютообміну, то з кредитки він можливий лише за власні кошти, і відповідно за власні комісії не має бути.
*Андрій
Додано: Пон 18 гру, 2023 15:52
Re: Sense Bank
Додано: Пон 18 гру, 2023 16:04
Переказ коштів це торгові операції?
Чи переказ коштів це зняття готівки?
Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому?
Додано: Пон 18 гру, 2023 16:46
Re: Sense Bank
В БЗ сенс пише, що навіть відкриття депо з карт-рахунку є готівковою операцією. Хоча за логікою має бути безготівковою, оскільки з рахунку на рахунок.
Напевно і з кредитками так само.
Але де це вони сховали в ДкБО поки не знайшов
Додано: Пон 18 гру, 2023 16:48
Re: Sense Bank
Вітаю! Якщо ви про RED 2.0, то переказ власних або кредитних коштів буде з комісією - 4% мін 20 грн.
Щодо валютообміну, то це не переказ, а покупка валюти, тому і за рахунок власних коштів без комісії.
Мається на увазі зняття коштів з кредитної картки, це може бути як банкомат нашого банку, так і POS-термінал в магазині продуктовому. Також підпадає переказ коштів (як власних так і за рахунок кредитного ліміту).
Якщо вам потрібна картка для переказу власних, я б радив мати Хамелеон. З лімітом переказу без комісії на картки в інших банках - до 20 000 грн / міс, якщо більше, то буде комісія 1% + 5 грн. Або робити переказ з цієї картки за реквізитами (IBAN), тоді буде без комісії, але в межах ліміту: 150 000 грн / на 1 операцію, 500 000 грн / день, 5 000 000 грн / місяць. Ну і так як це за реквізитами, переказ може проходити від 15 хв до 3 робочих днів.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 18 гру, 2023 17:00
Ок, а если с карточки Red 2.0 в приложении за кредитные средства покупать ценные бумаги проценты будут начисляться за использование кредитных средств?И комиссия при покупке будет?
Додано: Пон 18 гру, 2023 17:10
Додано: Пон 18 гру, 2023 17:15
[/quote]
Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2.
В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет.
Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.
|