Додано: Пон 18 гру, 2023 16:48

Kalgan написав: а 4 % комси, як за переказ власних коштів ? а 4 % комси, як за переказ власних коштів ?

посетитель написав: Переказ коштів це торгові операції?

Чи переказ коштів це зняття готівки?



Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому? Переказ коштів це торгові операції?Чи переказ коштів це зняття готівки?Під що саме із цих двух підпадає переказ коштів? І чому?

Вітаю! Якщо ви про RED 2.0, то переказ власних або кредитних коштів буде з комісією - 4% мін 20 грн.Щодо валютообміну, то це не переказ, а покупка валюти, тому і за рахунок власних коштів без комісії.Мається на увазі зняття коштів з кредитної картки, це може бути як банкомат нашого банку, так і POS-термінал в магазині продуктовому. Також підпадає переказ коштів (як власних так і за рахунок кредитного ліміту).Якщо вам потрібна картка для переказу власних, я б радив мати Хамелеон. З лімітом переказу без комісії на картки в інших банках - до 20 000 грн / міс, якщо більше, то буде комісія 1% + 5 грн. Або робити переказ з цієї картки за реквізитами (IBAN), тоді буде без комісії, але в межах ліміту: 150 000 грн / на 1 операцію, 500 000 грн / день, 5 000 000 грн / місяць. Ну і так як це за реквізитами, переказ може проходити від 15 хв до 3 робочих днів.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️