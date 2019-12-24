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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1053105410551056

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:15

  moveton написав:
  посетитель написав:Ок, а если с карточки Red 2.0 в приложении за кредитные средства покупать ценные бумаги проценты будут начисляться за использование кредитных средств?И комиссия при покупке будет?

AFAIK, не будет. Потому, что так купить приложение не даст.

Спасибо за четкий конкретный ответ по сути.
посетитель
 
Повідомлень: 862
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:22

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Ок, а если с карточки Red 2.0 в приложении за кредитные средства покупать ценные бумаги проценты будут начисляться за использование кредитных средств?И комиссия при покупке будет?

У застосунку ви не зможете придбати за рахунок кредитних коштів, не пропустить.
Але можна через Дію, операція буде проходити як "покупка", тобто піде у пільговий період.
"Купити ОВДП через застосунок Дія": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5799732498

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12204
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:28

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2.
В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет.
Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.

На основі цього пункту у тарифах картки.
Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Sense bank”,мобільний додаток «Sense Superapp»
31 Для кредитних карток:
31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12204
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 1053105410551056
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