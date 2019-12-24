посетитель написав:Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2. В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет. Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.
На основі цього пункту у тарифах картки. Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Sense bank”,мобільний додаток «Sense Superapp» 31 Для кредитних карток: 31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.