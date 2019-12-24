посетитель написав:Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2. В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет. Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.
На основі цього пункту у тарифах картки. Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Sense bank”,мобільний додаток «Sense Superapp» 31 Для кредитних карток: 31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.
Sense Bank Добрый день у меня снова проблема.Позвонила на горячую линию чтоб узнать как платить комуналку за отопление.Сказали что можно по реквизитам.Оплатила и сняли комиссию.Это просто кошмар.Что дальше делать?
посетитель написав:Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2. В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет. Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.
На основі цього пункту у тарифах картки. Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Sense bank”,мобільний додаток «Sense Superapp» 31 Для кредитних карток: 31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ярослав, это не то.Ну я ж написал что про 4% комиссии в курсе и вопрос не про них.Вопрос был про 45% начисляемых на операции по переводу кредитных средтв.За их использование.То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.А вот на основании какого пункта тарифов начисляют эти 45% на операции на перевод кредитных средств вы так и не ответили.Пункт 2 не подходит (это не снятие наличных и не есть торговая операция)
Всего вернее нет такого пункта в тарифах.И соответственно начисляет банк безпідставно.Спросите того кто эти тарифы для Ред 2.0 прописывал.Пусть ткнет пальцем в пункт тарифов.
З.ы.: сколько стоит машина? - проезд в такси стоит сто гривен.
Ладно, такое.Надежды получить внятный ответ и главное по сути вопроса уже нет.В принципе лучше не отвечайте чем опять по кругу не о том о чем спрашивал отвечать.
Вадимка написав:Sense Bank Добрый день у меня снова проблема.Позвонила на горячую линию чтоб узнать как платить комуналку за отопление.Сказали что можно по реквизитам.Оплатила и сняли комиссию.Это просто кошмар.Что дальше делать?
По реквизитам это перевод со всему вытекающими.Надо смотреть что там в тарифах карты написано.
Вадимка написав:Sense Bank Добрый день у меня снова проблема.Позвонила на горячую линию чтоб узнать как платить комуналку за отопление.Сказали что можно по реквизитам.Оплатила и сняли комиссию.Это просто кошмар.Что дальше делать?
Якщо оплачувати по банеру з кредитної картки, тоді комісії не буде. Якщо ви робили оплату за реквізитами, в такому разі комісія при переказі буде. Бо це не йде як оплата по банеру (навіть якщо це оплата за комунальні послуги). Згідно пункут 31.2 Для сплати послуг в розділі «Платежі»: - через мобільний додаток «Sense Superapp», Не тарифікується.
посетитель написав:Ярослав, это не то.Ну я ж написал что про 4% комиссии в курсе и вопрос не про них.Вопрос был про 45% начисляемых на операции по переводу кредитных средтв.За их использование.То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.А вот на основании какого пункта тарифов начисляют эти 45% на операции на перевод кредитных средств вы так и не ответили.Пункт 2 не подходит (это не снятие наличных и не есть торговая операция)
Всего вернее нет такого пункта в тарифах.И соответственно начисляет банк безпідставно.Спросите того кто эти тарифы для Ред 2.0 прописывал.Пусть ткнет пальцем в пункт тарифов.
З.ы.: сколько стоит машина? - проезд в такси стоит сто гривен.
Ладно, такое.Надежды получить внятный ответ и главное по сути вопроса уже нет.В принципе лучше не отвечайте чем опять по кругу не о том о чем спрашивал отвечать.
Вибачте, дійсно трохи заплутав у вашому питанні. Але розумію, що маєте на увазі, чому не вказані ще й перекази окремо. Взяв це питання на уточнення, щоб додали і цей пункт.