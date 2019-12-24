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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1054105510561057>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:15

  moveton написав:
  посетитель написав:Ок, а если с карточки Red 2.0 в приложении за кредитные средства покупать ценные бумаги проценты будут начисляться за использование кредитных средств?И комиссия при покупке будет?

AFAIK, не будет. Потому, что так купить приложение не даст.

Спасибо за четкий конкретный ответ по сути.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:22

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Ок, а если с карточки Red 2.0 в приложении за кредитные средства покупать ценные бумаги проценты будут начисляться за использование кредитных средств?И комиссия при покупке будет?

У застосунку ви не зможете придбати за рахунок кредитних коштів, не пропустить.
Але можна через Дію, операція буде проходити як "покупка", тобто піде у пільговий період.
"Купити ОВДП через застосунок Дія": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5799732498

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:28

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2.
В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет.
Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.

На основі цього пункту у тарифах картки.
Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Sense bank”,мобільний додаток «Sense Superapp»
31 Для кредитних карток:
31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:14

Sense Bank Добрый день у меня снова проблема.Позвонила на горячую линию чтоб узнать как платить комуналку за отопление.Сказали что можно по реквизитам.Оплатила и сняли комиссию.Это просто кошмар.Что дальше делать?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:16

  Sense Bank написав:
  посетитель написав:Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2.
В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет.
Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.

На основі цього пункту у тарифах картки.
Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Sense bank”,мобільний додаток «Sense Superapp»
31 Для кредитних карток:
31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Ярослав, это не то.Ну я ж написал что про 4% комиссии в курсе и вопрос не про них.Вопрос был про 45% начисляемых на операции по переводу кредитных средтв.За их использование.То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.А вот на основании какого пункта тарифов начисляют эти 45% на операции на перевод кредитных средств вы так и не ответили.Пункт 2 не подходит (это не снятие наличных и не есть торговая операция)

Всего вернее нет такого пункта в тарифах.И соответственно начисляет банк безпідставно.Спросите того кто эти тарифы для Ред 2.0 прописывал.Пусть ткнет пальцем в пункт тарифов.

З.ы.: сколько стоит машина? - проезд в такси стоит сто гривен.

Ладно, такое.Надежды получить внятный ответ и главное по сути вопроса уже нет.В принципе лучше не отвечайте чем опять по кругу не о том о чем спрашивал отвечать.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:18

  Вадимка написав:Sense Bank Добрый день у меня снова проблема.Позвонила на горячую линию чтоб узнать как платить комуналку за отопление.Сказали что можно по реквизитам.Оплатила и сняли комиссию.Это просто кошмар.Что дальше делать?

По реквизитам это перевод со всему вытекающими.Надо смотреть что там в тарифах карты написано.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:20

посетитель Но горячая линия утверждает обратное.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:48

Re: Sense Bank

  Вадимка написав:Sense Bank Добрый день у меня снова проблема.Позвонила на горячую линию чтоб узнать как платить комуналку за отопление.Сказали что можно по реквизитам.Оплатила и сняли комиссию.Это просто кошмар.Что дальше делать?

Якщо оплачувати по банеру з кредитної картки, тоді комісії не буде. Якщо ви робили оплату за реквізитами, в такому разі комісія при переказі буде. Бо це не йде як оплата по банеру (навіть якщо це оплата за комунальні послуги).
Згідно пункут 31.2 Для сплати послуг в розділі «Платежі»:
- через мобільний додаток «Sense Superapp», Не тарифікується.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:50

  Вадимка написав:посетитель Но горячая линия утверждает обратное.

Значит выставить горячей линии счёт на оплату комиссии и за потерянное время и также моральный ущерб :mrgreen: Но подозреваю, что запись разговора покажет несколько иное.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:51

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Ярослав, это не то.Ну я ж написал что про 4% комиссии в курсе и вопрос не про них.Вопрос был про 45% начисляемых на операции по переводу кредитных средтв.За их использование.То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.А вот на основании какого пункта тарифов начисляют эти 45% на операции на перевод кредитных средств вы так и не ответили.Пункт 2 не подходит (это не снятие наличных и не есть торговая операция)

Всего вернее нет такого пункта в тарифах.И соответственно начисляет банк безпідставно.Спросите того кто эти тарифы для Ред 2.0 прописывал.Пусть ткнет пальцем в пункт тарифов.

З.ы.: сколько стоит машина? - проезд в такси стоит сто гривен.

Ладно, такое.Надежды получить внятный ответ и главное по сути вопроса уже нет.В принципе лучше не отвечайте чем опять по кругу не о том о чем спрашивал отвечать.

Вибачте, дійсно трохи заплутав у вашому питанні. Але розумію, що маєте на увазі, чому не вказані ще й перекази окремо. Взяв це питання на уточнення, щоб додали і цей пункт.

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