Додано: Пон 18 гру, 2023 18:16

Sense Bank написав: посетитель написав: Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2.

В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет.

Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег. Вопрос был на основании какого пункта тарифов будут начисляться проценты (45%) при использовании кредитных средств(не комиссия за перевод!это я понимаю что 4%).Вы ответили что на основании п.2.В п.2. проценты за использование кредитных средств(45%) начисляются только на два типа операции: торговые операции и снятие наличных.Переводов там нет.Поэтому у меня вопрос и возник на основании какого именно пункта тарифов начисляют 45% за использовании кредитных средств если это операция перевода денег.

На основі цього пункту у тарифах картки.

Переказ коштів через систему Інтернет-Банкінгу “My Sense bank”,мобільний додаток «Sense Superapp»

31 Для кредитних карток:

31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ На основі цього пункту у тарифах картки.31 Для кредитних карток:31.1 - На рахунки фізичних та юридичних осіб, що відкриті в будь-якому банку на території України (в т.ч. в АТ «СЕНС БАНК»), від суми операції 4 % min 20 грн.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Ярослав, это не то.Ну я ж написал что про 4% комиссии в курсе и вопрос не про них.Вопрос был про 45% начисляемых на операции по переводу кредитных средтв.За их использование.То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.А вот на основании какого пункта тарифов начисляют эти 45% на операции на перевод кредитных средств вы так и не ответили.Пункт 2 не подходит (это не снятие наличных и не есть торговая операция)Всего вернее нет такого пункта в тарифах.И соответственно начисляет банк безпідставно.Спросите того кто эти тарифы для Ред 2.0 прописывал.Пусть ткнет пальцем в пункт тарифов.З.ы.: сколько стоит машина? - проезд в такси стоит сто гривен.Ладно, такое.Надежды получить внятный ответ и главное по сути вопроса уже нет.В принципе лучше не отвечайте чем опять по кругу не о том о чем спрашивал отвечать.