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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:52
Вадимка написав:
посетитель Но горячая линия утверждает обратное.
Уточню по цьому питанню у колег, що саме казали та яке було інформування. Зараз напишу вам у приватні повідомлення для уточнення ваших даних.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:09
посетитель написав:
То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.
За власні теж 4% здеруть при переказі/знятті з кредитки.
Але у дискусії виявився невеличкий лайфхак, вивід своїх без комси, але тільки в валюті
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:13
Kalgan написав: посетитель написав:
То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.
За власні теж 4% здеруть при переказі/знятті з кредитки.
Але у дискусії виявився невеличкий лайфхак, вивід своїх без комси, але тільки в валюті
Это я в курсе
.Суть вопроса не в этих 4%.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:23
Sense Bank написав:
Вибачте, дійсно трохи заплутав у вашому питанні. Але розумію, що маєте на увазі, чому не вказані ще й перекази окремо. Взяв це питання на уточнення, щоб додали і цей пункт.
Кстати, на тему лайфхаков вывода своих с Red и пунктов в тарифах. По какому пункту тарифов
проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно?
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moveton
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:38
moveton написав:
По какому пункту тарифов проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно
?
З кредиток неможливо. Крім хамона, але і там тільки за власні.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:56
Kalgan написав: moveton написав:
По какому пункту тарифов проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно
?
З кредиток неможливо. Крім хамона, але і там тільки за власні.
Вот и на остальные кредитки могли бы такую возможность распространить. Хотя бы за 4%. Но да и ладно. Не больно-то и хотелось.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:15
moveton написав:
Кстати, на тему лайфхаков вывода своих с Red и пунктов в тарифах. По какому пункту тарифов проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно?
В цілому оформити депозит з кредитних карток неможливо. Виняток лише Хамелеон та Вигода, але тільки за рахунок власних коштів.
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