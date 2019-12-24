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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1054105510561057

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:52

Re: Sense Bank

  Вадимка написав:посетитель Но горячая линия утверждает обратное.

Уточню по цьому питанню у колег, що саме казали та яке було інформування. Зараз напишу вам у приватні повідомлення для уточнення ваших даних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:09

Re: Sense Bank

  посетитель написав:То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.

За власні теж 4% здеруть при переказі/знятті з кредитки.
Але у дискусії виявився невеличкий лайфхак, вивід своїх без комси, але тільки в валюті :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:13

  Kalgan написав:
  посетитель написав:То что их начисляют за снятие кредитной налички - понятно, за торговые операции при выходе из льготного периода - тоже понятно.

За власні теж 4% здеруть при переказі/знятті з кредитки.
Але у дискусії виявився невеличкий лайфхак, вивід своїх без комси, але тільки в валюті :mrgreen:

Это я в курсе :).Суть вопроса не в этих 4%.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:23

  Sense Bank написав:Вибачте, дійсно трохи заплутав у вашому питанні. Але розумію, що маєте на увазі, чому не вказані ще й перекази окремо. Взяв це питання на уточнення, щоб додали і цей пункт.

Кстати, на тему лайфхаков вывода своих с Red и пунктов в тарифах. По какому пункту тарифов проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:38

Re: Sense Bank

  moveton написав:По какому пункту тарифов проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно?

З кредиток неможливо. Крім хамона, але і там тільки за власні.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:56

  Kalgan написав:
  moveton написав:По какому пункту тарифов проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно?

З кредиток неможливо. Крім хамона, але і там тільки за власні.

Вот и на остальные кредитки могли бы такую возможность распространить. Хотя бы за 4%. Но да и ладно. Не больно-то и хотелось.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 20:15

Re: Sense Bank

  moveton написав:Кстати, на тему лайфхаков вывода своих с Red и пунктов в тарифах. По какому пункту тарифов проходит открытие депо за свои с Red 2.0? Тоже 31? Или это в принципе невозможно?

В цілому оформити депозит з кредитних карток неможливо. Виняток лише Хамелеон та Вигода, але тільки за рахунок власних коштів.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12208
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1276 раз.
 
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  #<1 ... 1054105510561057
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