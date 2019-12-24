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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1055105610571058

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 06:07

  moveton написав:
  Arien написав:А смс до сих пор не приходят на киевстаровские номера?

Мда... судя по всему, так и есть.

Наверное, у кого как? Что-то там КС у себя ремонтирует. В Одессе служебные уже вчера приходили. От сторонних (Алка, ICU) источников пока облом.


Пытаюсь вспомнить... самые главные наши спамеры - водовозы - таки пробились вчера.
А вот банки, получается, пока нет.
Хотела провести несколько м/б платежей, так в app нельзя отредактировать примечание, оказывается.
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 08:12

Re: Sense Bank

  Arien написав:А смс до сих пор не приходят на киевстаровские номера?
Сегодня SMS поломались у Киевстара :(
Howl
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