Пытаюсь вспомнить... самые главные наши спамеры - водовозы - таки пробились вчера.
А вот банки, получается, пока нет.
Хотела провести несколько м/б платежей, так в app нельзя отредактировать примечание, оказывается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 06:07
Пытаюсь вспомнить... самые главные наши спамеры - водовозы - таки пробились вчера.
А вот банки, получается, пока нет.
Хотела провести несколько м/б платежей, так в app нельзя отредактировать примечание, оказывается.
Додано: Сер 20 гру, 2023 08:12
Re: Sense Bank
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