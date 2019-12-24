Пытаюсь вспомнить... самые главные наши спамеры - водовозы - таки пробились вчера.
А вот банки, получается, пока нет.
Хотела провести несколько м/б платежей, так в app нельзя отредактировать примечание, оказывается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 06:07
Пытаюсь вспомнить... самые главные наши спамеры - водовозы - таки пробились вчера.
А вот банки, получается, пока нет.
Хотела провести несколько м/б платежей, так в app нельзя отредактировать примечание, оказывается.
Додано: Сер 20 гру, 2023 08:12
Re: Sense Bank
Додано: Сер 20 гру, 2023 08:44
Re: Sense Bank
Вчора смс працювали, в застосунках банків де таке передбачено перевів з смс на пуші.
Додано: Сер 20 гру, 2023 09:26
Якщо не надходять СМС від Київстар
Вітаю! На жаль, проблеми з отриманням СМС від Київстар локально можуть залишатися, тому короткий гайд що можна зробити.
Якщо ви вийшли/перезавантажили Sense SuperApp, але для входу так і не надходить СМС з кодом, вам потрібно зателефонувати на Відеочат для зміни каналу отримання СМС з телефона на Viber. Запускаєте застосунок, справа вгорі значок Чату → натискаєте туди → обираєте Відеочат (графік роботи з 06:30 до 01:00).
Якщо у вас оплата на сторонньому ресурсі не проходить, а ресурс підтримує 3DS 2.0, то потрібно перевірити у Sense SuperApp у розділі "Профіль" → чи увімкнені "Push-сповіщення" та "Використати відбиток пальця/Face ID".
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Сер 20 гру, 2023 10:39
Re: Sense Bank
Хочу уточнить: приложение и так работает, я его не обновляла, поэтому там авторизация через sms не требуется.
Меня интересует MyAlfa.
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:21
Re: Sense Bank
Можна у My Sense Bank змінити самостійно канал отримання СМС з телефона на емейл. Якщо ви не виходили з профіля, то потрібно перейти з Головної сторінки (вгорі) на Сервіси - Налаштування та обрати "ОТП при вході" - та обрати "Включити відправку на електронну пошту" та підтвердити.
Або зателефонувати до нашого Відеочату, і якщо у вас підтверджена електронна пошта, колеги допоможуть змінити отримання СМС на емейл.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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