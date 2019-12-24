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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:33
Sense Bank написав: Arien написав:
Доброе утречко! Ярослав, спасибо, и напомните, пожалуйста, как в MyAlfa настроить карту по умолчании? Т.е. с нее по умолчании предлагается провести платежи, создать шаблоны и т.д.
Доброго ранку
Замість Ярослава відповім я)
Зайдіть в "Сервіси"- і в розділі "загальні" буде "Основна картка", там обираєте потрібну)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Да, спасибо, все получилось
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Arien
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:37
Arien написав: Sense Bank написав: Arien написав:
Доброе утречко! Ярослав, спасибо, и напомните, пожалуйста, как в MyAlfa настроить карту по умолчании? Т.е. с нее по умолчании предлагается провести платежи, создать шаблоны и т.д.
Доброго ранку
Замість Ярослава відповім я)
Зайдіть в "Сервіси"- і в розділі "загальні" буде "Основна картка", там обираєте потрібну)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Да, спасибо, все получилось
Це чудово😊
Якщо будуть питання - обов'язково пишіть, залюбки допоможемо💙
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31
Sense Bank
де груднева акція $ по 36,6 під ялинку?
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:17
flysoulfly написав:Sense Bank
де груднева
акція $ по 36,6 під ялинку?
Оце у вас губіще...
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:53
Совпадение...
но курс на МБ именно с середины ноября начал быстрый рост может как раз из-за того, что Сенсу надо было скупать на межбанке дополнительные баксы под выплату толпище, купившей по 36.6.
Так что те "36.6" Сенсбанка - кагбэ триггер текущей девальвации
Хай теперь отрабатывает зальот.
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flysoulfly
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