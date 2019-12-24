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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1056105710581059

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:33

  Sense Bank написав:
  Arien написав:Доброе утречко! Ярослав, спасибо, и напомните, пожалуйста, как в MyAlfa настроить карту по умолчании? Т.е. с нее по умолчании предлагается провести платежи, создать шаблоны и т.д.


Доброго ранку :wink:
Замість Ярослава відповім я)
Зайдіть в "Сервіси"- і в розділі "загальні" буде "Основна картка", там обираєте потрібну)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Да, спасибо, все получилось :)
Arien
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Повідомлень: 1154
З нами з: 09.09.14
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Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:37

  Arien написав:
  Sense Bank написав:
  Arien написав:Доброе утречко! Ярослав, спасибо, и напомните, пожалуйста, как в MyAlfa настроить карту по умолчании? Т.е. с нее по умолчании предлагается провести платежи, создать шаблоны и т.д.


Доброго ранку :wink:
Замість Ярослава відповім я)
Зайдіть в "Сервіси"- і в розділі "загальні" буде "Основна картка", там обираєте потрібну)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Да, спасибо, все получилось :)

Це чудово😊
Якщо будуть питання - обов'язково пишіть, залюбки допоможемо💙
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12213
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1
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31

Sense Bank
де груднева акція $ по 36,6 під ялинку?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:17

  flysoulfly написав:Sense Bank
де груднева акція $ по 36,6 під ялинку?

Оце у вас губіще...
idealstorm
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Повідомлень: 1879
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:53

Совпадение... :) но курс на МБ именно с середины ноября начал быстрый рост может как раз из-за того, что Сенсу надо было скупать на межбанке дополнительные баксы под выплату толпище, купившей по 36.6.
Так что те "36.6" Сенсбанка - кагбэ триггер текущей девальвации :)

Хай теперь отрабатывает зальот.
flysoulfly
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 13.01.09
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Подякували: 202 раз.
 
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  #<1 ... 1056105710581059
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