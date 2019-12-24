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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 гру, 2023 11:33
Sense Bank написав: Arien написав:
Доброе утречко! Ярослав, спасибо, и напомните, пожалуйста, как в MyAlfa настроить карту по умолчании? Т.е. с нее по умолчании предлагается провести платежи, создать шаблоны и т.д.
Доброго ранку
Замість Ярослава відповім я)
Зайдіть в "Сервіси"- і в розділі "загальні" буде "Основна картка", там обираєте потрібну)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Да, спасибо, все получилось
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Arien
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:37
Arien написав: Sense Bank написав: Arien написав:
Доброе утречко! Ярослав, спасибо, и напомните, пожалуйста, как в MyAlfa настроить карту по умолчании? Т.е. с нее по умолчании предлагается провести платежи, создать шаблоны и т.д.
Доброго ранку
Замість Ярослава відповім я)
Зайдіть в "Сервіси"- і в розділі "загальні" буде "Основна картка", там обираєте потрібну)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Да, спасибо, все получилось
Це чудово😊
Якщо будуть питання - обов'язково пишіть, залюбки допоможемо💙
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31
Sense Bank
де груднева акція $ по 36,6 під ялинку?
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:17
flysoulfly написав:Sense Bank
де груднева
акція $ по 36,6 під ялинку?
Оце у вас губіще...
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:53
Совпадение...
но курс на МБ именно с середины ноября начал быстрый рост может как раз из-за того, что Сенсу надо было скупать на межбанке дополнительные баксы под выплату толпище, купившей по 36.6.
Так что те "36.6" Сенсбанка - кагбэ триггер текущей девальвации
Хай теперь отрабатывает зальот.
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 16:09
flysoulfly написав:
Совпадение...
но курс на МБ именно с середины ноября начал быстрый рост может как раз из-за того, что Сенсу надо было скупать на межбанке дополнительные баксы под выплату толпище, купившей по 36.6.
Так что те "36.6" Сенсбанка - кагбэ триггер текущей девальвации
Хай теперь отрабатывает зальот.
Клієнти сенсу на чорну п'ятницю і кіберпонеділок купили на 27 млн $ . Хіба це значна сума в порівнянні з мільярдними інтервенціями?
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Додано: Чет 21 гру, 2023 16:59
flysoulfly написав:
Совпадение... но курс на МБ именно с середины ноября начал быстрый рост может как раз из-за того, что Сенсу надо было скупать на межбанке дополнительные баксы под выплату толпище, купившей по 36.6.
Так что те "36.6" Сенсбанка - кагбэ триггер текущей девальвации
Хай теперь отрабатывает зальот.
Знову ми поганці) А якби не було тієї акції, думаєте курс зараз був би нижчим?
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Додано: Чет 21 гру, 2023 18:48
Sense Bank Версія 3.23.0 Після сьогоднішнього оновлення заходжу в ПРОДУКТИ - натискує вбрати Вікдкрити Депизити-Купити акції або облігації і зразу вибиває з застосунку. Андрюша 12. P.S. Якщо що перезавантажував і очищував кеш.
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melkh
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Додано: Чет 21 гру, 2023 19:03
melkh написав:
Sense Bank Версія 3.23.0 Після сьогоднішнього оновлення заходжу в ПРОДУКТИ - натискує вбрати Вікдкрити Депизити-Купити акції або облігації і зразу вибиває з застосунку. Андрюша 12. P.S. Якщо що перезавантажував і очищував кеш.
Добрий вечір! Вже поспішаю до вас у приватні повідомлення, необхідні ваш дані.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:32
Купівля в Комфі, оплата онлайн пройде як маркетплейс?
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novichok
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