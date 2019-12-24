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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:50
novichok написав:Купівля в Комфі, оплата онлайн пройде як маркетплейс?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:05
Я вибачаюсь, таке питання. Закриваю рахунки через програму Супер-Сенс, там натискаю ,,закрити рахунок,, на яких 0 грн. рахунки більш не показує. значить рахунки закрито? до відділення вже йти не потрібно? Аккаунт не обовязково видалять, якщо наприклад буде потреба знову відкрити картки?
Мені головне щоб абонки не було. Тому і уточнюю.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:10
vladus17 написав:Я вибачаюсь, таке питання. Закриваю рахунки через програму Супер-Сенс, там натискаю ,,закрити рахунок,, на яких 0 грн. рахунки більш не показує. значить рахунки закрито? до відділення вже йти не потрібно? Аккаунт не обовязково видалять, якщо наприклад буде потреба знову відкрити картки?
Мені головне щоб абонки не було. Тому і уточнюю.
Закриті, абонки не буде(остаточно закриються через 45днів і надійде на email), але краще ще перевірити через чат.
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