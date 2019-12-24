RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1057105810591060

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:50

Re: Sense Bank

novichok написав:Купівля в Комфі, оплата онлайн пройде як маркетплейс?
Техніка
Zochan
 
Повідомлень: 922
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:05

Я вибачаюсь, таке питання. Закриваю рахунки через програму Супер-Сенс, там натискаю ,,закрити рахунок,, на яких 0 грн. рахунки більш не показує. значить рахунки закрито? до відділення вже йти не потрібно? Аккаунт не обовязково видалять, якщо наприклад буде потреба знову відкрити картки?
Мені головне щоб абонки не було. Тому і уточнюю.
vladus17
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 21.03.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:10

Re: Sense Bank

vladus17 написав:Я вибачаюсь, таке питання. Закриваю рахунки через програму Супер-Сенс, там натискаю ,,закрити рахунок,, на яких 0 грн. рахунки більш не показує. значить рахунки закрито? до відділення вже йти не потрібно? Аккаунт не обовязково видалять, якщо наприклад буде потреба знову відкрити картки?
Мені головне щоб абонки не було. Тому і уточнюю.
Закриті, абонки не буде(остаточно закриються через 45днів і надійде на email), але краще ще перевірити через чат.
Zochan
 
Повідомлень: 922
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:22

Після вчорашнього оновлення теж не можу відкривати нові депо, дивитися цінні папери, старий депо дало поповнити. Додаток просто зачиняється, іноді с повідомленням про помилку, частіше без повідомлення.
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 246
З нами з: 01.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:25

ГеннадийUA Так, після останнього оновлення є проблеми з додатком на Android :( Але вже готуємо фікс, щоб полікувати це.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12217
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:26

  vladus17 написав:Я вибачаюсь, таке питання. Закриваю рахунки через програму Супер-Сенс, там натискаю ,,закрити рахунок,, на яких 0 грн. рахунки більш не показує. значить рахунки закрито? до відділення вже йти не потрібно? Аккаунт не обовязково видалять, якщо наприклад буде потреба знову відкрити картки?
Мені головне щоб абонки не було. Тому і уточнюю.


Рахунок закривається протягом 30 днів.
Підкажіть чи звертались ви в чат для перевірки?
Якщо ні, то напишу вам в особисті щоб все переглянути))
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12217
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:34

Sense Bank Лорде Ярославе, надіюсь, що фікс випустете, якщо не сьогодні,то хоча б завтра, або відкотіть на playmarket попередню версію, на сьогодні ні передивитися інвестицій, ні відкрити депозити не можу, тратимо кошти з карток)).
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 926
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1057105810591060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, kulikrom і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 119, 120, 121
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1208 240720
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 гру, 2023 11:05
lel
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10597)
22.12.2023 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.