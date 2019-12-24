Технікаnovichok написав:Купівля в Комфі, оплата онлайн пройде як маркетплейс?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:50
Re: Sense Bank
Техніка
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:05
Я вибачаюсь, таке питання. Закриваю рахунки через програму Супер-Сенс, там натискаю ,,закрити рахунок,, на яких 0 грн. рахунки більш не показує. значить рахунки закрито? до відділення вже йти не потрібно? Аккаунт не обовязково видалять, якщо наприклад буде потреба знову відкрити картки?
Мені головне щоб абонки не було. Тому і уточнюю.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:10
Re: Sense Bank
Закриті, абонки не буде(остаточно закриються через 45днів і надійде на email), але краще ще перевірити через чат.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:22
Після вчорашнього оновлення теж не можу відкривати нові депо, дивитися цінні папери, старий депо дало поповнити. Додаток просто зачиняється, іноді с повідомленням про помилку, частіше без повідомлення.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:25
ГеннадийUA Так, після останнього оновлення є проблеми з додатком на Android Але вже готуємо фікс, щоб полікувати це.
*Андрій
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:26
Рахунок закривається протягом 30 днів.
Підкажіть чи звертались ви в чат для перевірки?
Якщо ні, то напишу вам в особисті щоб все переглянути))
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:34
Sense Bank Лорде Ярославе, надіюсь, що фікс випустете, якщо не сьогодні,то хоча б завтра, або відкотіть на playmarket попередню версію, на сьогодні ні передивитися інвестицій, ні відкрити депозити не можу, тратимо кошти з карток)).
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