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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:31
Sense Bank
Так звертався в чат підтримки. Сказали що рахунки були закриті успішно. Профіль залишаю на майбутне якщо ще буде потреба у відкритті нових рахунків.
Дякую за співпрацю. Гарних вихідних!
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vladus17
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