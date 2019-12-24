Sense Bank
Так звертався в чат підтримки. Сказали що рахунки були закриті успішно. Профіль залишаю на майбутне якщо ще буде потреба у відкритті нових рахунків.
Дякую за співпрацю. Гарних вихідних!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:31
Sense Bank
Так звертався в чат підтримки. Сказали що рахунки були закриті успішно. Профіль залишаю на майбутне якщо ще буде потреба у відкритті нових рахунків.
Дякую за співпрацю. Гарних вихідних!
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:20
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, S i m і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|