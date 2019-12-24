Sense Bank
Так звертався в чат підтримки. Сказали що рахунки були закриті успішно. Профіль залишаю на майбутне якщо ще буде потреба у відкритті нових рахунків.
Дякую за співпрацю. Гарних вихідних!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:31
Sense Bank
Так звертався в чат підтримки. Сказали що рахунки були закриті успішно. Профіль залишаю на майбутне якщо ще буде потреба у відкритті нових рахунків.
Дякую за співпрацю. Гарних вихідних!
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:20
Додано: Суб 23 гру, 2023 22:01
Re: Sense Bank
А кому вже зарахували Ашанівський кіш-міш за листопад?
Додано: Нед 24 гру, 2023 21:07
Добрий вечір. Зараз спостерігаються проблеми з роботою додатку, частково можуть бути недоступні функції в додатку або недоступний вхід, працюємо над вирішенням проблеми
По факту вирішення відпишусь додатково.
*Андрій
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