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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:31
Sense Bank
Так звертався в чат підтримки. Сказали що рахунки були закриті успішно. Профіль залишаю на майбутне якщо ще буде потреба у відкритті нових рахунків.
Дякую за співпрацю. Гарних вихідних!
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Додано: Суб 23 гру, 2023 18:20
Sense Bank написав:ГеннадийUA
Так, після останнього оновлення є проблеми з додатком на Android
Але вже готуємо фікс, щоб полікувати це.
*Андрій
Вийшов сьогодні фікс, проблема усунута, дякуємо.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:01
А кому вже зарахували Ашанівський кіш-міш за листопад?
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:07
Добрий вечір. Зараз спостерігаються проблеми з роботою додатку, частково можуть бути недоступні функції в додатку або недоступний вхід, працюємо над вирішенням проблеми
По факту вирішення відпишусь додатково.
*Андрій
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Додано: Нед 24 гру, 2023 22:25
Sense Bank написав:
Добрий вечір. Зараз спостерігаються проблеми з роботою додатку, частково можуть бути недоступні функції в додатку або недоступний вхід, працюємо над вирішенням проблеми
По факту вирішення відпишусь додатково.
*Андрій
В мене усе працює
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Додано: Нед 24 гру, 2023 22:51
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Як раз нещодавно все полагодили
*Андрій
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Додано: Нед 24 гру, 2023 22:52
Sense Bank написав:
Добрий вечір. Зараз спостерігаються проблеми з роботою додатку, частково можуть бути недоступні функції в додатку або недоступний вхід, працюємо над вирішенням проблеми
По факту вирішення відпишусь додатково.
*Андрій
На щастя, все вже полагодили і Sense знову працює
*Андрій
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