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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1059106010611062>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:31

Sense Bank
Так звертався в чат підтримки. Сказали що рахунки були закриті успішно. Профіль залишаю на майбутне якщо ще буде потреба у відкритті нових рахунків.
Дякую за співпрацю. Гарних вихідних!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 18:20

  Sense Bank написав:ГеннадийUA Так, після останнього оновлення є проблеми з додатком на Android :( Але вже готуємо фікс, щоб полікувати це.

*Андрій
Вийшов сьогодні фікс, проблема усунута, дякуємо.
melkh
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Повідомлень: 927
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:01

Re: Sense Bank

А кому вже зарахували Ашанівський кіш-міш за листопад?
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:07

Добрий вечір. Зараз спостерігаються проблеми з роботою додатку, частково можуть бути недоступні функції в додатку або недоступний вхід, працюємо над вирішенням проблеми
По факту вирішення відпишусь додатково.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:25

  Sense Bank написав:Добрий вечір. Зараз спостерігаються проблеми з роботою додатку, частково можуть бути недоступні функції в додатку або недоступний вхід, працюємо над вирішенням проблеми
По факту вирішення відпишусь додатково.

*Андрій

В мене усе працює
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:51

Ukrainian Як раз нещодавно все полагодили :)

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:52

  Sense Bank написав:Добрий вечір. Зараз спостерігаються проблеми з роботою додатку, частково можуть бути недоступні функції в додатку або недоступний вхід, працюємо над вирішенням проблеми
По факту вирішення відпишусь додатково.

*Андрій


На щастя, все вже полагодили і Sense знову працює

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12227
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:14

Вітаємо вас всіх з Різдвом! 🎄
Бажаємо, щоб життя було солодким і щедрим, як кутя😊
Мирного неба над головою, тепла в серці, натхнення у всіх починаннях💚
Нехай здійсниться все, що загадали. Зі святом.🎄💙

Ваші фея-помічниця, Оля🧚‍, Анастасія❤️, Андрій🙌 та Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:21

Шановний SENSE BANK .Дуже потрібно поспілкуватися з Вами в приватних повідомленнях. З Різдвом.
tina
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:27

tina Зараз напишемо вам
І вас з Різдвом

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12227
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
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