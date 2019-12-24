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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1059106010611062

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:44

Sense Bank
Шановна Анастасія. Дуже дякую за відгук. Як виявилось, я не можу Вам написати в приватні (нова реєстрація). Я Ваш клієнт 10 років. Як з Вами ще можна зв"язатися? Ватсапп? Пошта? Зв"язок через додаток не пропонувати. Дякую.
tina
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:52

tina Можете написати у Телеграмі @SensebankBot (зробити старт боту і задати питання там)

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12227
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:54

tina Можете написати у Телеграмі @SensebankBot (зробити старт боту і задати питання там)

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12227
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:54

tina Можете написати у Телеграмі @SensebankBot (зробити старт боту і задати питання там)

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12227
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:56

Sense Bank Вибачте, щось заглючило))
Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12227
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1059106010611062
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