Sense Bank
Шановна Анастасія. Дуже дякую за відгук. Як виявилось, я не можу Вам написати в приватні (нова реєстрація). Я Ваш клієнт 10 років. Як з Вами ще можна зв"язатися? Ватсапп? Пошта? Зв"язок через додаток не пропонувати. Дякую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:44
Sense Bank
Шановна Анастасія. Дуже дякую за відгук. Як виявилось, я не можу Вам написати в приватні (нова реєстрація). Я Ваш клієнт 10 років. Як з Вами ще можна зв"язатися? Ватсапп? Пошта? Зв"язок через додаток не пропонувати. Дякую.
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:52
tina Можете написати у Телеграмі @SensebankBot (зробити старт боту і задати питання там)
Анастасія*
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:54
tina Можете написати у Телеграмі @SensebankBot (зробити старт боту і задати питання там)
Анастасія*
Додано: Пон 25 гру, 2023 20:54
tina Можете написати у Телеграмі @SensebankBot (зробити старт боту і задати питання там)
Анастасія*
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