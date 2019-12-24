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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2023 21:02
Sense Bank
Востаннє редагувалось tina в Пон 25 гру, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 гру, 2023 22:31
tina На жаль, ніяк. Це хронологія і вона має бути доступною. Змініть повідомлення на Вайбер, щоб змогли потім увійти коли буде потрібно та видаліть застосунок Сенс
Анастасія*
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