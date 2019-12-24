daap Тоді біжу до вас в особисті, щоб все детально перевірити!
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 10:16
daap Тоді біжу до вас в особисті, щоб все детально перевірити!
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:10
Sense Bank здравствуйте! А что это у вас за массовое и очень поспешное приглашение для актуализации данных?
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:13
Re: Sense Bank
А що буде якщо не пройти актуалізацію?
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:16
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:19
Кассандра
Ця необхідність викликана зміною нормативних вимог НБУ, а саме змінами до Постанови №65.
Під час повторного заповнення анкети уважно заповнюйте поле “Дохід”, адже саме через нього вам в потрібно повторно актуалізовувати дані. Наприклад, ви помилились і в анкеті вказали щомісячний дохід 15 гривень 00 копійок, а операції проводите на суму до 15 000 грн в місяць.
Анастасія*
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:21
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:25
Дюрі-бачі Актуалізація необхідна у зв'язку з постановою 110, граничних сум зарахування на картку/місяць, щоб актуалізувати цю цифру, і виходить що з одного боку будь яких обмежень не буде якщо не пройти ідентифікацію, при цьому з іншого боку якщо сума місячних зарахувань буде перевищувати значно вказану в банку - банк може запросити документи підтверджуючі дохід або відмовити в подальшому обслуговуванні у зв'язку з встановлення високого ризику, тому для клієнтів в кого обіг вище вказаних даних банк і робив розсилку
Анастасія*
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:32
Это понятно, но ни один из банков не делает это так рьяно как вы. А некоторые вообще не делают. У вас наверное клиентов стало много, что вы хотите их немножко попугать и как следствие разогнать? Ну и уйдут от вас они в места где поспокойнее, деньги то
ведь они тишину любят
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:35
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:37
Анастасия так вот про граничные суммы зачисления банк при актуализации ничего и не спрашивает. Там именно просят указать доход. Более продуманные банки поступают на порядок умнее - они просят в приложении подтвердить именно СУММУ ПОТЕНцИАЛЬНОГО МЕСЯЧНОГО МАКСИМАЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ средств на света в банке. Вы же запросив доход - получите доход но эта сумму почти наверняка будет меньше чем поступления. Например у меня закончился депо в другом банке и я разместил полученные деньги и в сенсе. Является ли доходом окончившийся депозит. Для меня нет. Доходом он был когда-то и я его не могу показать банку как доход. Но то что я вношу эти деньги в банк (налом, безналом - все равно) делает их с точки зрения постановы НБУ - поступлением которое надо отфинмонить. А доходов у меня уже таких нет как были ранее - в итоге ваш финмон станет задавать мне не нужные вопросы но которые я конечно отвечу. Но потеряю время. Так я лучше такие поступления в другой банк отнесу который уже спросил у меня не про доход а именно про ожидаемые максимальные месячные поступления. Мой совет - меняйте формулировки - пока не поздно - тупо приближайте их к формулировкам по дебильному написанной нормативки НБУ. И будет счастье и вам и вашим клиентам
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