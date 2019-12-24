Кассандра написав:Это понятно, но ни один из банков не делает это так рьяно как вы. А некоторые вообще не делают.
Неправда. Мне ОТП полгода назад вынес мозг требованием актуализировать данные. При том, что я в этом банке начал обслуживаться за 4 месяца до этого и все документы предъявлял. Они ничего умнее не придумали, чем грозить блокировкой счетов в случае, если я не актуализирую данные.
WallNutPen Дякую за фідбек) Так, згодні що формулювання на поточний момент не в повній мірі коректне, так як поки не вносили корегування в процес оновлення документів/та даних і він такий як і був раніше, але все ж таки воно правильне, так як необхідно вказувати суму доходу від якого вже банк буде розраховувати та відображати(на поточний момент цього немає), так як розрахунок відбувається на боці банку та відображається в анкеті яка зберігається .
Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
Sense Bank написав:Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
Анастасія*
А если деньги были внесены в банк уже давно и в то время с легальностью и белизной у них было всё хорошо, а впоследствии они никуда не уходя из банка стали применяться для покупки овдп, как в таком случае доказать их белый цвет и пушистость?
Кассандра Якщо кошти вже у нас в банку умовно то до них питання і не буде так як первинний фін мон вже проводився, і покупка ОВДП/погашення ОВДП проходить в рамках цих сум то і до цього питання не буде, якщо все ж кошти в іншому банку, то тут дійсно потрібно буде надати документи з переліку як це вимагає законодавство(якщо буде в цьому необхідність : https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7574220818
Sense Bank написав:WallNutPen Дякую за фідбек) Так, згодні що формулювання на поточний момент не в повній мірі коректне, так як поки не вносили корегування в процес оновлення документів/та даних і він такий як і був раніше, але все ж таки воно правильне, так як необхідно вказувати суму доходу від якого вже банк буде розраховувати та відображати(на поточний момент цього немає), так як розрахунок відбувається на боці банку та відображається в анкеті яка зберігається .
Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
Анастасія*
Ви не праві. Якщо вважати що дохід це заробітна плата, офіційно отримує в іншому банку, то дохід в СЕНСбанк нульовий. Немає поняття неофіційно працевлаштування і зарплата , якщо неофіційно то непрацевлаштований, тому дохід нульовий. Чи можуть кошти з іншого банка бути доходом !? Ні,тому що якщо ви отримали кошти в іншому банку і перевели в Сенс ,то такі кошти - власні заощадження або якщо по довіреності, являються для мене запозиченням.
sens Якщо не офіційне працевлаштування то це фріланс/або якийсь додатковий дохід який не відображається в ОК5-ОК7, якщо ж офіційний то документом який підтверджує це якраз являється ця довідка або виписка(для доходу за кордоном). Якраз і додала вище посилання на перелік документів якщо банк запитає походження цих коштів -
"Довідка ОК-7 або ОК-5 (для найманих працівників) — оформіть довідку зручним способом: ▪ в електронному вигляді — на сайті Дія або на порталі Пенсійного фонду України (сформуйте та надайте довідку двома файлами: довідка в форматі pdf та файл ЕЦП. P7S); ▪ в паперовому вигляді — зверніться у Пенсійний фонд. Довідка повинна містити печатку та підпис державного органу. Довідка про доходи з Дії — сформуйте довідку на сайті Дія. Довідки з державних органів (СБУ, прокуратура, та інші) про заробітну плату, інформація про яку не відображається в довідках ОК-7, ОК-5 та у податковій — зверніться за місцем роботи у відповідний орган. Довідка повинна містити печатку та підпис державного органу. Довідки з військових частин або Міністерства оборони (інших державних органів) про виплату компенсації — зверніться до відповідного органу, який виплатив компенсацію (довідка повинна містити печатку та підпис державного органу). Додатково надайте виписку з банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям."
Sergo Цитуючи попередню відповідь по цій темі "Актуалізація необхідна у зв'язку з постановою 110, граничних сум зарахування на картку/місяць, щоб актуалізувати цю цифру, і виходить що з одного боку будь яких обмежень не буде якщо не пройти ідентифікацію, при цьому з іншого боку якщо сума місячних зарахувань буде перевищувати значно вказану в банку - банк може запросити документи підтверджуючі дохід або відмовити в подальшому обслуговуванні у зв'язку з встановлення високого ризику, тому для клієнтів в кого обіг вище вказаних даних банк і робив розсилку"