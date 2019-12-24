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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:47
Re: Sense Bank
Підкажіть, плз, якщо завтра зробити покупку онлайн, вона встигне провестися по рахунку до 01.01.2024?
Додано: Сер 27 гру, 2023 19:55
Ukrainian Якщо в застосунку, то ні. Якщо не хочете через Дію, то як варіант звернутись у відділення з паспортом та іпн
Анастасія*
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:40
Re: Sense Bank
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:50
Re: Sense Bank
є таке бачення але юридично воно не закріплено , фактично статусу у фрілансера немає , так як я обігу коштів що особа отримала немає роузміння скільки часу витратила особа , скільки коштує година і немає податків та відрахувань з цих надходжень
Проєкт передбачив, що необхідність залучення працівника до роботи та час, на який таке залучення необхідне, визначає роботодавець. Спосіб та мінімальний час повідомлення про початок виконання роботи повинен бути передбаченим у трудовому договорі. Наприклад, роботодавець повідомляє працівника впродовж 3 робочих днів за визначеним трудовим договором номером телефону.
Фактично підтвердження о походженні коштів НЕМАЄ
Знову повертаємось як вбачати доходи у вигляді заробітної плати , доходи від фрілансу , доходи від облігацій військових , доходи у вигляді відсотків з інших банків і т.і.
Нажаль в кожному банку проводить різне тлумачення доходів і по різному підраховує ваші заощадження
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:54
Кассандра Щодо непогашених овдп, то треба буде перевести свої ЦП в іншу депозитарну установу і надати рахунок для виплати доходів в іншому банку.
Анастасія
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:06
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