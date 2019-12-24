RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1062106310641065

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:47

Re: Sense Bank

Підкажіть, плз, якщо завтра зробити покупку онлайн, вона встигне провестися по рахунку до 01.01.2024?
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 279
З нами з: 22.06.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:55

Ukrainian Якщо в застосунку, то ні. Якщо не хочете через Дію, то як варіант звернутись у відділення з паспортом та іпн

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12237
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:40

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:ОК5-ОК7

тут надається інформація за минулий період ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ і ЄДРПОУ юрособи як сплачувала ЄСВ і податки . Тому моє твердження що Банк вважає доходом лише заробітну плату працевлаштованого населення
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15211
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:50

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Якщо не офіційне працевлаштування то це фріланс/або якийсь додатковий дохід
є таке бачення але юридично воно не закріплено , фактично статусу у фрілансера немає , так як я обігу коштів що особа отримала немає роузміння скільки часу витратила особа , скільки коштує година і немає податків та відрахувань з цих надходжень


Проєкт передбачив, що необхідність залучення працівника до роботи та час, на який таке залучення необхідне, визначає роботодавець. Спосіб та мінімальний час повідомлення про початок виконання роботи повинен бути передбаченим у трудовому договорі. Наприклад, роботодавець повідомляє працівника впродовж 3 робочих днів за визначеним трудовим договором номером телефону.

Фактично підтвердження о походженні коштів НЕМАЄ

Знову повертаємось як вбачати доходи у вигляді заробітної плати , доходи від фрілансу , доходи від облігацій військових , доходи у вигляді відсотків з інших банків і т.і.


Нажаль в кожному банку проводить різне тлумачення доходів і по різному підраховує ваші заощадження
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15211
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:54

Кассандра Щодо непогашених овдп, то треба буде перевести свої ЦП в іншу депозитарну установу і надати рахунок для виплати доходів в іншому банку.

Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12237
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:06

  Sense Bank написав:Кассандра Щодо непогашених овдп, то треба буде перевести свої ЦП в іншу депозитарну установу і надати рахунок для виплати доходів в іншому банку.

Анастасія

Можна готівкою на касі укрпошти без відкриття рахунку???
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15211
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1062106310641065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, Vatsyk і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 120, 121, 122
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1211 241575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3677)
27.12.2023 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.