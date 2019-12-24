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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:47
Re: Sense Bank
Підкажіть, плз, якщо завтра зробити покупку онлайн, вона встигне провестися по рахунку до 01.01.2024?
Додано: Сер 27 гру, 2023 19:55
Ukrainian Якщо в застосунку, то ні. Якщо не хочете через Дію, то як варіант звернутись у відділення з паспортом та іпн
Анастасія*
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:40
Re: Sense Bank
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:50
Re: Sense Bank
є таке бачення але юридично воно не закріплено , фактично статусу у фрілансера немає , так як я обігу коштів що особа отримала немає роузміння скільки часу витратила особа , скільки коштує година і немає податків та відрахувань з цих надходжень
Проєкт передбачив, що необхідність залучення працівника до роботи та час, на який таке залучення необхідне, визначає роботодавець. Спосіб та мінімальний час повідомлення про початок виконання роботи повинен бути передбаченим у трудовому договорі. Наприклад, роботодавець повідомляє працівника впродовж 3 робочих днів за визначеним трудовим договором номером телефону.
Фактично підтвердження о походженні коштів НЕМАЄ
Знову повертаємось як вбачати доходи у вигляді заробітної плати , доходи від фрілансу , доходи від облігацій військових , доходи у вигляді відсотків з інших банків і т.і.
Нажаль в кожному банку проводить різне тлумачення доходів і по різному підраховує ваші заощадження
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:54
Кассандра Щодо непогашених овдп, то треба буде перевести свої ЦП в іншу депозитарну установу і надати рахунок для виплати доходів в іншому банку.
Анастасія
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:06
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:27
Re: Sense Bank
Робив покупку ОВДП через Дію. Вона питала картку зарахування відсотків та звідки буде проведена оплата. Останній раз вирішив докупити безпосередньо через Сенс. Сенс попросив для оплати картку саме Сенс. А про картку повернення не питав. Тепер в Дії я бачу кількість акцій куплених саме через Дію а в додатку Сенса загальна кількість за дві покупки. І кількість очікуваних відсотків так само одна цифра. Так куди будуть зараховані відсотки та повернення облігацій куплених безпосередньо в Сенсі, якщо в дії була вказана для першою покупки інша картка?
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:43
А якщо у клієнта є діючі депозити, що закінчуються через декілька років, як в такому випадку відбувається розірвання ділових відносин ?
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:45
Re: Sense Bank
Так само в додатку з'явилось повідомлення про актуалізацію даних. Після цього у профілю додатку зникли всі документи. Взяв паспорт пішов у відділення. Там мені кажуть що прийшло повідомлення тому що останнє проходив звірку у 2016 році. і що дані в мене заведені з загран. паспорта, а я приперся з українським внутрішнім і треба їм все міняти. От цікаво я клієнт банку вже років 15 як що не 20. Загран біометричний в мене з 2017. куди в банка зникли мої дані. Але Дія підпис та Дія на телефоні вирішили їх задачу, з питань було тільки актуальне місце праці про доходи ніхто не питав от і вся актуалізація.
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:02
dr_morgenstern Як правило так, але і гарантувати це ми не можемо, якщо це операція в застосунку то списання відбувається день в день/на наступний день як правило, якщо це розрахунок на іншому ресурсі/переказ через інший ресурс, операції списуються як правило через 2 дні - згідно термінів платіжних систем, при цьому і списатись вона може пізніше, тому і терміни блокування сум від 2 до 15 днів(для предавторизації до 30 днів), і в цей термін вона повина списатись
*Анастасія
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