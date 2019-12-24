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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10631064106510661067>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:47

Re: Sense Bank

Підкажіть, плз, якщо завтра зробити покупку онлайн, вона встигне провестися по рахунку до 01.01.2024?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:55

Ukrainian Якщо в застосунку, то ні. Якщо не хочете через Дію, то як варіант звернутись у відділення з паспортом та іпн

Анастасія*
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:40

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:ОК5-ОК7

тут надається інформація за минулий період ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ і ЄДРПОУ юрособи як сплачувала ЄСВ і податки . Тому моє твердження що Банк вважає доходом лише заробітну плату працевлаштованого населення
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:50

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Якщо не офіційне працевлаштування то це фріланс/або якийсь додатковий дохід
є таке бачення але юридично воно не закріплено , фактично статусу у фрілансера немає , так як я обігу коштів що особа отримала немає роузміння скільки часу витратила особа , скільки коштує година і немає податків та відрахувань з цих надходжень


Проєкт передбачив, що необхідність залучення працівника до роботи та час, на який таке залучення необхідне, визначає роботодавець. Спосіб та мінімальний час повідомлення про початок виконання роботи повинен бути передбаченим у трудовому договорі. Наприклад, роботодавець повідомляє працівника впродовж 3 робочих днів за визначеним трудовим договором номером телефону.

Фактично підтвердження о походженні коштів НЕМАЄ

Знову повертаємось як вбачати доходи у вигляді заробітної плати , доходи від фрілансу , доходи від облігацій військових , доходи у вигляді відсотків з інших банків і т.і.


Нажаль в кожному банку проводить різне тлумачення доходів і по різному підраховує ваші заощадження
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:54

Кассандра Щодо непогашених овдп, то треба буде перевести свої ЦП в іншу депозитарну установу і надати рахунок для виплати доходів в іншому банку.

Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:06

  Sense Bank написав:Кассандра Щодо непогашених овдп, то треба буде перевести свої ЦП в іншу депозитарну установу і надати рахунок для виплати доходів в іншому банку.

Анастасія

Можна готівкою на касі укрпошти без відкриття рахунку???
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:27

Re: Sense Bank

Робив покупку ОВДП через Дію. Вона питала картку зарахування відсотків та звідки буде проведена оплата. Останній раз вирішив докупити безпосередньо через Сенс. Сенс попросив для оплати картку саме Сенс. А про картку повернення не питав. Тепер в Дії я бачу кількість акцій куплених саме через Дію а в додатку Сенса загальна кількість за дві покупки. І кількість очікуваних відсотків так само одна цифра. Так куди будуть зараховані відсотки та повернення облігацій куплених безпосередньо в Сенсі, якщо в дії була вказана для першою покупки інша картка?
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:43

  Sense Bank написав:Кассандра Щодо непогашених овдп, то треба буде перевести свої ЦП в іншу депозитарну установу і надати рахунок для виплати доходів в іншому банку.

Анастасія


А якщо у клієнта є діючі депозити, що закінчуються через декілька років, як в такому випадку відбувається розірвання ділових відносин ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:45

Re: Sense Bank

Так само в додатку з'явилось повідомлення про актуалізацію даних. Після цього у профілю додатку зникли всі документи. Взяв паспорт пішов у відділення. Там мені кажуть що прийшло повідомлення тому що останнє проходив звірку у 2016 році. і що дані в мене заведені з загран. паспорта, а я приперся з українським внутрішнім і треба їм все міняти. От цікаво я клієнт банку вже років 15 як що не 20. Загран біометричний в мене з 2017. куди в банка зникли мої дані. Але Дія підпис та Дія на телефоні вирішили їх задачу, з питань було тільки актуальне місце праці про доходи ніхто не питав от і вся актуалізація.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:02

dr_morgenstern Як правило так, але і гарантувати це ми не можемо, якщо це операція в застосунку то списання відбувається день в день/на наступний день як правило, якщо це розрахунок на іншому ресурсі/переказ через інший ресурс, операції списуються як правило через 2 дні - згідно термінів платіжних систем, при цьому і списатись вона може пізніше, тому і терміни блокування сум від 2 до 15 днів(для предавторизації до 30 днів), і в цей термін вона повина списатись

*Анастасія
Sense Bank
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