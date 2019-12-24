citramon Вони діють і надалі в т.ч при розриві відносин, після погашення необхідно звернутись для банку для написання заяви і переказі залишку на інший банк
*Анастасія
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:03
citramon Вони діють і надалі в т.ч при розриві відносин, після погашення необхідно звернутись для банку для написання заяви і переказі залишку на інший банк
*Анастасія
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:08
pavyak По ОВДП в дія - на рахунок який ви вибрали в дія, по операціям в застосунку на рахунок з якого відбувалась оплата(якщо він буде закритий) в ідеалі потрібно подати запит в деп установу для його зміни/або зарахування буде відбуватись на рахунок який було відкрито останій(дебетовий - тобто або дебетку карту або поточний рахунок).
*Анастасія
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:10
pavyak Якщо це було давно ці дані вже в архіві, і відображається інформація за останню актуалізацію і якщо там закордоний паспорт(то скоріш за все ви проходили ідентифікацію повторну) - через відеочат в затосунку/або просто в застосунку - профіль - мої дані - оновити дані.
*Анастасія
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:18
Якось це дуже дивно звучить, що депозити продовжують діяти навіть при розірваних стосунках між банком та вкладником.
Куди банк буде виплачувати щомісячні відсотки ?
Депозити в валюті
Хто буде оплачувати свіфт перекази після їх закінчення ?
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:20
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:21
citramon Відмова в подальшому підтримані ділових відносин в банку не являється підставою для достроково розірвання депозиту. Свіфт оплачує клієнт згідно тарифікації, по курсу НБУ в касі
*Анастасія
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:22
Re: Sense Bank
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:23
sens Різні вимоги законодавста та різні процеси, при розірванні ділових відносин що стосується залишку на рахунках(в деяких випадках можлива видача в касі/або на власний рахунок в іншому банку), при закритті рахунку в ЦП переказ з спец рахунку можливий виключно на рахунок в іншому банку
*Анастасія
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:26
Ви не відповіли на питання, куди банк буде перерахлвувати щомісячні відсотки, наприклад, в сумі 20 $ ?
Також в інший банк, після сплати клієнтом косісії в розмірі 25 $ за свіфт переказ ?
Невже так важко у свою відповідь включати питання, до якого ця відповідь стосується ?
|