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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1064106510661067>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:03

citramon Вони діють і надалі в т.ч при розриві відносин, після погашення необхідно звернутись для банку для написання заяви і переказі залишку на інший банк

*Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:04

sens Виключно при переказі на інший рахунок в іншому банку

*Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:08

pavyak По ОВДП в дія - на рахунок який ви вибрали в дія, по операціям в застосунку на рахунок з якого відбувалась оплата(якщо він буде закритий) в ідеалі потрібно подати запит в деп установу для його зміни/або зарахування буде відбуватись на рахунок який було відкрито останій(дебетовий - тобто або дебетку карту або поточний рахунок).

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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:10

pavyak Якщо це було давно ці дані вже в архіві, і відображається інформація за останню актуалізацію і якщо там закордоний паспорт(то скоріш за все ви проходили ідентифікацію повторну) - через відеочат в затосунку/або просто в застосунку - профіль - мої дані - оновити дані.

*Анастасія
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:18

  Sense Bank написав:citramon Вони діють і надалі в т.ч при розриві відносин, після погашення необхідно звернутись для банку для написання заяви і переказі залишку на інший банк

*Анастасія


Якось це дуже дивно звучить, що депозити продовжують діяти навіть при розірваних стосунках між банком та вкладником.
Куди банк буде виплачувати щомісячні відсотки ?


Депозити в валюті
Хто буде оплачувати свіфт перекази після їх закінчення ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:20

  Sense Bank написав:sens Виключно при переказі на інший рахунок в іншому банку

*Анастасія

Навіть заробітну плату можна отримати на Пошті чому виплати державних облігацій в разі відмови з боку банку неможливо?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:21

citramon Відмова в подальшому підтримані ділових відносин в банку не являється підставою для достроково розірвання депозиту. Свіфт оплачує клієнт згідно тарифікації, по курсу НБУ в касі

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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:22

Re: Sense Bank

  citramon написав:Хто буде оплачувати свіфт перекази після їх закінчення ?

видимо мамонт.а как еще может быть?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:23

sens Різні вимоги законодавста та різні процеси, при розірванні ділових відносин що стосується залишку на рахунках(в деяких випадках можлива видача в касі/або на власний рахунок в іншому банку), при закритті рахунку в ЦП переказ з спец рахунку можливий виключно на рахунок в іншому банку

*Анастасія
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:26

  Sense Bank написав:citramon Відмова в подальшому підтримані ділових відносин в банку не являється підставою для достроково розірвання депозиту. Свіфт оплачує клієнт згідно тарифікації, по курсу НБУ в касі

*Анастасія


Ви не відповіли на питання, куди банк буде перерахлвувати щомісячні відсотки, наприклад, в сумі 20 $ ?
Також в інший банк, після сплати клієнтом косісії в розмірі 25 $ за свіфт переказ ?

Невже так важко у свою відповідь включати питання, до якого ця відповідь стосується ?
citramon
 
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