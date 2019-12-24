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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:44
citramon написав:
Ви не відповіли на питання, куди банк буде перерахлвувати щомісячні відсотки, наприклад, в сумі 20 $ ?
Також в інший банк, після сплати клієнтом косісії в розмірі 25 $ за свіфт переказ ?
Невже так важко у свою відповідь включати питання, до якого ця відповідь стосується ?
Виплата відсотків буде акумулюватись на спец рахунку, на який і буде виплачено і залишок при самому закритті, після цього можна одним платежем провести переказ свіфт.
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