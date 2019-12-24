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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:44
citramon написав:
Ви не відповіли на питання, куди банк буде перерахлвувати щомісячні відсотки, наприклад, в сумі 20 $ ?
Також в інший банк, після сплати клієнтом косісії в розмірі 25 $ за свіфт переказ ?
Невже так важко у свою відповідь включати питання, до якого ця відповідь стосується ?
Виплата відсотків буде акумулюватись на спец рахунку, на який і буде виплачено і залишок при самому закритті, після цього можна одним платежем провести переказ свіфт.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:58
а що за метушня тут?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 23:24
Sergo написав:Sense Bank
В які строки необхідно зробити актуалізацію даних?
Тиждень, місяць.. ? Що говорять/вимагають ваші регламенти?
сьогодні особистий менеджер казала що час до червня 24 р. ще є.
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novichok
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:42
citramon написав: Sense Bank написав:citramon
Відмова в подальшому підтримані ділових відносин в банку не являється підставою для достроково розірвання депозиту. Свіфт оплачує клієнт згідно тарифікації, по курсу НБУ в касі
*Анастасія
Ви не відповіли на питання, куди банк буде перерахлвувати щомісячні відсотки, наприклад, в сумі 20 $ ?
Також в інший банк, після сплати клієнтом косісії в розмірі 25 $ за свіфт переказ ?
Невже так важко у свою відповідь включати питання, до якого ця відповідь стосується ?
Никуда они не будут выплачиватся.Разрыв деловых отношений априори означает прекращение всех деловых отношений.Неожиданно да? Не может быть такого что банк сказал что он разрывает отношения, но депозиты продолжают действовать.Наличие действующего депозита это продолжение деловых отношений.То есть депозит обязаны вернуть.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:00
посетитель написав:
Никуда они не будут выплачиватся.Разрыв деловых отношений априори означает прекращение всех деловых отношений.Неожиданно да? Не может быть такого что банк сказал что он разрывает отношения, но депозиты продолжают действовать.Наличие действующего депозита это продолжение деловых отношений.То есть депозит обязаны вернуть.
Всё правильно говорите, и были истории, когда именно так и происходило -- расторжение депозитных договоров, которые по условиям нельзя разрывать. Не в этом банке и не со мной.
Но следует учитывать, что большинство банков больны тем, что на западе называется "менталитет насильника". То есть, банк делает всё, что захочет, и ему неважно, правы вы или нет. Банку важно только то, что вы ничего с этим не можете сделать. Поэтому узнать, как это будет происходить именно здесь, можно только на практике.
Вон, в одном из банков прямо в тарифах написали, что если банк разрывает отношения, то забирает 30% денег клиента в качестве комиссии за этот каторжный труд.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:26
M-Audio написав: посетитель написав:
Никуда они не будут выплачиватся.Разрыв деловых отношений априори означает прекращение всех деловых отношений.Неожиданно да? Не может быть такого что банк сказал что он разрывает отношения, но депозиты продолжают действовать.Наличие действующего депозита это продолжение деловых отношений.То есть депозит обязаны вернуть.
Всё правильно говорите, и были истории, когда именно так и происходило -- расторжение депозитных договоров, которые по условиям нельзя разрывать. Не в этом банке и не со мной.
Но следует учитывать, что большинство банков больны тем, что на западе называется "менталитет насильника". То есть, банк делает всё, что захочет, и ему неважно, правы вы или нет. Банку важно только то, что вы ничего с этим не можете сделать. Поэтому узнать, как это будет происходить именно здесь, можно только на практике.
Вон, в одном из банков прямо в тарифах написали, что если банк разрывает отношения, то забирает 30% денег клиента в качестве комиссии за этот каторжный труд.
При разрыве деловых отношений согласно положення НБУ банк повертає клієнту кошти підчас його звернення до банку.По беспределу оно конечно можно делать что угодно.Но мы ж сейчас разговор ведём о действиях банка согласно нормативных актов.
По 30%: там каждый сам кузнец своего счастья.Если человек думает что это его не коснется то пусть так и думает.Периодически сталкиваюсь с такими: за что меня тут вздрючили?Согласно пункта такого-то договора.Но мне менеджер сказал что этот пункт формальность и что он действовать не будет и вообще он меня не касается.Дальше немая сцена("Шта?"(с) )
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