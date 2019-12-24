Додано: Чет 28 гру, 2023 01:00

посетитель написав: Никуда они не будут выплачиватся.Разрыв деловых отношений априори означает прекращение всех деловых отношений.Неожиданно да? Не может быть такого что банк сказал что он разрывает отношения, но депозиты продолжают действовать.Наличие действующего депозита это продолжение деловых отношений.То есть депозит обязаны вернуть. Никуда они не будут выплачиватся.Разрыв деловых отношений априори означает прекращение всех деловых отношений.Неожиданно да? Не может быть такого что банк сказал что он разрывает отношения, но депозиты продолжают действовать.Наличие действующего депозита это продолжение деловых отношений.То есть депозит обязаны вернуть.

Всё правильно говорите, и были истории, когда именно так и происходило -- расторжение депозитных договоров, которые по условиям нельзя разрывать. Не в этом банке и не со мной.Но следует учитывать, что большинство банков больны тем, что на западе называется "менталитет насильника". То есть, банк делает всё, что захочет, и ему неважно, правы вы или нет. Банку важно только то, что вы ничего с этим не можете сделать. Поэтому узнать, как это будет происходить именно здесь, можно только на практике.Вон, в одном из банков прямо в тарифах написали, что если банк разрывает отношения, то забирает 30% денег клиента в качестве комиссии за этот каторжный труд.