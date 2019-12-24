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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1065106610671068

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:04

  1finanсier написав:Цікава ситуація трапилася.
Купляв в Дії через Сенс по парі облігацій з виплатою на єПідтримки відповідно Сенсу, Моно та ПУМБу.
Відсотки по ОВДП зі всіх разом облігацій прийшли скопом на одну єПідтримку - Сенса.
Питання до спільноти банку "Щось пішло не так" - це баг чи фіча? Тобто виявляється, на яку б ти карту єПідтримка не ставив виплати по овдп при купівлі у Дії через Сенс - все одно все прийде нс єПідтривку Сенса?


Це щось пішло не так.Провтичилі.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:37

Re: Sense Bank

pavyak написав:Робив покупку ОВДП... куди будуть зараховані відсотки та повернення облігацій куплених безпосередньо в Сенсі, якщо в дії була вказана для першою покупки інша картка?

На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій
svmasha30
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:57

1finanсier Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.

Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:58

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На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій[/quote]

Якщо купувати в додатку, то так.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12247
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
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  #<1 ... 1065106610671068
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