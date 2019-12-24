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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:04
1finanсier написав:
Цікава ситуація трапилася.
Купляв в Дії через Сенс по парі облігацій з виплатою на єПідтримки відповідно Сенсу, Моно та ПУМБу.
Відсотки по ОВДП зі всіх разом облігацій прийшли скопом на одну єПідтримку - Сенса.
Питання до спільноти банку "Щось пішло не так" - це баг чи фіча? Тобто виявляється, на яку б ти карту єПідтримка не ставив виплати по овдп при купівлі у Дії через Сенс - все одно все прийде нс єПідтривку Сенса?
Це щось пішло не так.Провтичилі.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:37
pavyak написав:Робив покупку ОВДП... куди будуть зараховані відсотки та повернення облігацій куплених безпосередньо в Сенсі, якщо в дії була вказана для першою покупки інша картка?
На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:57
1finanсier Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.
Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:58
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На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій[/quote]
Якщо купувати в додатку, то так.
*Андрій
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Sense Bank
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