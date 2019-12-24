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Sense Bank
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:04
1finanсier написав:
Цікава ситуація трапилася.
Купляв в Дії через Сенс по парі облігацій з виплатою на єПідтримки відповідно Сенсу, Моно та ПУМБу.
Відсотки по ОВДП зі всіх разом облігацій прийшли скопом на одну єПідтримку - Сенса.
Питання до спільноти банку "Щось пішло не так" - це баг чи фіча? Тобто виявляється, на яку б ти карту єПідтримка не ставив виплати по овдп при купівлі у Дії через Сенс - все одно все прийде нс єПідтривку Сенса?
Це щось пішло не так.Провтичилі.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:37
pavyak написав:Робив покупку ОВДП... куди будуть зараховані відсотки та повернення облігацій куплених безпосередньо в Сенсі, якщо в дії була вказана для першою покупки інша картка?
На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:57
1finanсier Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.
Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:58
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На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій[/quote]
Якщо купувати в додатку, то так.
*Андрій
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:06
Sense Bank написав:1finanсier
Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.
Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод
*Андрій
І всі ОВДП потім по закінченню строку теж перерахуються на одну картку? А яким чином тоді обираєьься одна картка з трьох, як у мене?
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1finanсier
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:15
1finanсier написав: Sense Bank написав:1finanсier
Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.
Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод
*Андрій
І всі ОВДП потім по закінченню строку теж перерахуються на одну картку? А яким чином тоді обираєьься одна картка з трьох, як у мене?
та від стелі, але я так вирахував, що схоже повертається на останню картку, яка була задіяна в Дії при покупці ОВДП. Але це таки не точно
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:37
Sense bank
Від чого залежить зарахування коштів від продажу облігацій?
Сьогодні продав об 11 годині частину облігацій на невелику суму, то кошти від продажу за них й досі не зараховано. 15 хвилин тому продав інші облігації на ще меншу суму, то кошти вже зараховано. Це залежить від часу подачі заявки, суми, серії облігації?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:42
Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:51
M-Audio вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі
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