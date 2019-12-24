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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1065106610671068

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:04

  1finanсier написав:Цікава ситуація трапилася.
Купляв в Дії через Сенс по парі облігацій з виплатою на єПідтримки відповідно Сенсу, Моно та ПУМБу.
Відсотки по ОВДП зі всіх разом облігацій прийшли скопом на одну єПідтримку - Сенса.
Питання до спільноти банку "Щось пішло не так" - це баг чи фіча? Тобто виявляється, на яку б ти карту єПідтримка не ставив виплати по овдп при купівлі у Дії через Сенс - все одно все прийде нс єПідтривку Сенса?


Це щось пішло не так.Провтичилі.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:37

Re: Sense Bank

pavyak написав:Робив покупку ОВДП... куди будуть зараховані відсотки та повернення облігацій куплених безпосередньо в Сенсі, якщо в дії була вказана для першою покупки інша картка?

На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій
svmasha30
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:57

1finanсier Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.

Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:58

[/quote]
На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій[/quote]

Якщо купувати в додатку, то так.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:06

  Sense Bank написав:1finanсier Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.

Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод

*Андрій

І всі ОВДП потім по закінченню строку теж перерахуються на одну картку? А яким чином тоді обираєьься одна картка з трьох, як у мене?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:15

  1finanсier написав:
  Sense Bank написав:1finanсier Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.

Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод

*Андрій

І всі ОВДП потім по закінченню строку теж перерахуються на одну картку? А яким чином тоді обираєьься одна картка з трьох, як у мене?

та від стелі, але я так вирахував, що схоже повертається на останню картку, яка була задіяна в Дії при покупці ОВДП. Але це таки не точно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:37

Зарахування коштів від продажу облігацій

Sense bank

Від чого залежить зарахування коштів від продажу облігацій?

Сьогодні продав об 11 годині частину облігацій на невелику суму, то кошти від продажу за них й досі не зараховано. 15 хвилин тому продав інші облігації на ще меншу суму, то кошти вже зараховано. Це залежить від часу подачі заявки, суми, серії облігації?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:42

Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:51

M-Audio вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі
Дюрі-бачі
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