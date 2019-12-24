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Sense Bank
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:04
1finanсier написав:
Цікава ситуація трапилася.
Купляв в Дії через Сенс по парі облігацій з виплатою на єПідтримки відповідно Сенсу, Моно та ПУМБу.
Відсотки по ОВДП зі всіх разом облігацій прийшли скопом на одну єПідтримку - Сенса.
Питання до спільноти банку "Щось пішло не так" - це баг чи фіча? Тобто виявляється, на яку б ти карту єПідтримка не ставив виплати по овдп при купівлі у Дії через Сенс - все одно все прийде нс єПідтривку Сенса?
Це щось пішло не так.Провтичилі.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:37
pavyak написав:Робив покупку ОВДП... куди будуть зараховані відсотки та повернення облігацій куплених безпосередньо в Сенсі, якщо в дії була вказана для першою покупки інша картка?
На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:57
1finanсier Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.
Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:58
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На ту картку сенса, з якої була купівля облігацій[/quote]
Якщо купувати в додатку, то так.
*Андрій
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:06
Sense Bank написав:1finanсier
Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.
Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод
*Андрій
І всі ОВДП потім по закінченню строку теж перерахуються на одну картку? А яким чином тоді обираєьься одна картка з трьох, як у мене?
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1finanсier
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:15
1finanсier написав: Sense Bank написав:1finanсier
Можна сказати, що це фіча) Якщо купувати в Дії, то виплата відбувається на одну картку єПідтримки, тобто якщо у клієнта під різні угоди були привязані різні картки єПідтримки - то вся виплата відбулась лише на одну картку.
Наразі по купонам депозитарна установа не змогла зробити виплату в розрізі угод
*Андрій
І всі ОВДП потім по закінченню строку теж перерахуються на одну картку? А яким чином тоді обираєьься одна картка з трьох, як у мене?
та від стелі, але я так вирахував, що схоже повертається на останню картку, яка була задіяна в Дії при покупці ОВДП. Але це таки не точно
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:37
Sense bank
Від чого залежить зарахування коштів від продажу облігацій?
Сьогодні продав об 11 годині частину облігацій на невелику суму, то кошти від продажу за них й досі не зараховано. 15 хвилин тому продав інші облігації на ще меншу суму, то кошти вже зараховано. Це залежить від часу подачі заявки, суми, серії облігації?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:42
Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:51
M-Audio вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:11
antey718 написав:
Sense bank
Від чого залежить зарахування коштів від продажу облігацій?
Сьогодні продав об 11 годині частину облігацій на невелику суму, то кошти від продажу за них й досі не зараховано. 15 хвилин тому продав інші облігації на ще меншу суму, то кошти вже зараховано. Це залежить від часу подачі заявки, суми, серії облігації?
Зараз спостерігається проблема зі звязком з Депозитарієм НУ, тому заявки набагато повільніше обробляються. Але сьогодні мають всі опрацюватись та виплатитись
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