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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:11
M-Audio написав:
Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.
Скоріш за все Дія трішки хворіє, як і вчора
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:23
А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
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Amethyst
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:29
M-Audio написав:
Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.
давно пора привыкнуть, что на самом деле банк называется "Упс... Сталася якась помилка"
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maniachello
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:30
Amethyst написав:
А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
Як то кажуть слово із трьох букв - уви
Зараз є така штука, що повторно запрошує, хоча вже все пройдено
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:31
Amethyst написав:
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
пожалуй, тянет на шутку года
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maniachello
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:33
Дюрі-бачі написав:
вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі
після 10 невдалих спроб вирішив почекати 2024 року. Помилки лише від Сенсу. Щось мені підказує, що взагалі, якщо я "зайшов" в банк з книжечкою, навряд чи пройде актуалізація через Дію
п.м. Кредитки дадуть загасити, якщо не вживати заходів щодо актуалізації?
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kulikrom
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