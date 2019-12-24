RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1066106710681069

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:11

  M-Audio написав:Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.


Скоріш за все Дія трішки хворіє, як і вчора :(

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12250
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:23

А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4885
З нами з: 05.05.21
Подякував: 372 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:29

Re: Sense Bank

  M-Audio написав:Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.

давно пора привыкнуть, что на самом деле банк называется "Упс... Сталася якась помилка"
maniachello
 
Повідомлень: 336
З нами з: 25.03.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:30

  Amethyst написав:А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!


Як то кажуть слово із трьох букв - уви :roll: Зараз є така штука, що повторно запрошує, хоча вже все пройдено

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12250
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:31

  Amethyst написав:Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!

пожалуй, тянет на шутку года :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 336
З нами з: 25.03.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:33

  Дюрі-бачі написав:вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі

після 10 невдалих спроб вирішив почекати 2024 року. Помилки лише від Сенсу. Щось мені підказує, що взагалі, якщо я "зайшов" в банк з книжечкою, навряд чи пройде актуалізація через Дію
п.м. Кредитки дадуть загасити, якщо не вживати заходів щодо актуалізації?
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1066106710681069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lazy, Sense Bank і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 120, 121, 122
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1211 242068
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7379
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10686)
28.12.2023 15:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.