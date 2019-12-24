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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:11
M-Audio написав:
Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.
Скоріш за все Дія трішки хворіє, як і вчора
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:23
А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
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Amethyst
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:29
M-Audio написав:
Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.
давно пора привыкнуть, что на самом деле банк называется "Упс... Сталася якась помилка"
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maniachello
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:30
Amethyst написав:
А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
Як то кажуть слово із трьох букв - уви
Зараз є така штука, що повторно запрошує, хоча вже все пройдено
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:31
Amethyst написав:
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
пожалуй, тянет на шутку года
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maniachello
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:33
Дюрі-бачі написав:
вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі
після 10 невдалих спроб вирішив почекати 2024 року. Помилки лише від Сенсу. Щось мені підказує, що взагалі, якщо я "зайшов" в банк з книжечкою, навряд чи пройде актуалізація через Дію
п.м. Кредитки дадуть загасити, якщо не вживати заходів щодо актуалізації?
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kulikrom
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:18
kulikrom написав: Дюрі-бачі написав:
вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі
після 10 невдалих спроб вирішив почекати 2024 року. Помилки лише від Сенсу. Щось мені підказує, що взагалі, якщо я "зайшов" в банк з книжечкою, навряд чи пройде актуалізація через Дію
п.м. Кредитки дадуть загасити, якщо не вживати заходів щодо актуалізації?
Я зайшов з книжечкою і от вчора переаКтуалізувався на закордоНник через Дію.
Глюки можуть бути у тих у кого щось пороблено через Дію: (пере)реєстрація не дооформлена, ВПН, щось в ПФУ напортачено
Дуже погана ідея була у Алки все це зробити через Дію. Інші банки зробили значно простіше і, що головніше -- по суті вимог НБУ!
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Amethyst
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:31
kulikrom А якого характеру помилка виникає?
Анастасія*
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:39
Вийшло разу так з п'ятого.
Перше - спочатку зайдіть в Дію і перевірте, чи всі документи підтягнулися, вона недавно оновлювалася, після оновлення іноді треба зайти і почекати, поки затягне і закешує документи. Інакше пройдете ідентифікацію, електронний підпис, а воно вам видасть "немає запитаного документу".
Якщо у вас більше одного закордонного паспорта, виберіть заздалегідь, який хочете пошарити
При аутентифікації в Дія Підпис, якщо Дія просить покліпати, кліпати треба дуже швидко, інакше завжди видає помилку.
На кінцевому етапі, коли вже Сенс просить селфі, може бути дивна помилка типу "отримати і підписати документи треба в один календарний день, спробуйте повторити завтра". Просто перезайдіть в сповіщеннях на актуалізацію, воно продовжить з останнього кроку, зробите селфі ще раз і воно пропустить
П.С. Який геній вирішив запитувати копію підпису з мобільних пристроїв? Пальцем імітувати ручку, щоб" вийшло максимально схоже" - треба було додуматися
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Faceless
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