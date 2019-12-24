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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1067106810691070>

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:11

  M-Audio написав:Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.


Скоріш за все Дія трішки хворіє, як і вчора :(

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:23

А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:29

Re: Sense Bank

  M-Audio написав:Хтось робив актуалізацію через дію? Я спробував сьогодні. Після верифікації в ДІЇ (пароль і селфі) "Сталася якась помилка", при чому це повідомлення Дії, а не сенсу.

давно пора привыкнуть, что на самом деле банк называется "Упс... Сталася якась помилка"
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:30

  Amethyst написав:А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!


Як то кажуть слово із трьох букв - уви :roll: Зараз є така штука, що повторно запрошує, хоча вже все пройдено

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:31

  Amethyst написав:Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!

пожалуй, тянет на шутку года :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:33

  Дюрі-бачі написав:вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі

після 10 невдалих спроб вирішив почекати 2024 року. Помилки лише від Сенсу. Щось мені підказує, що взагалі, якщо я "зайшов" в банк з книжечкою, навряд чи пройде актуалізація через Дію
п.м. Кредитки дадуть загасити, якщо не вживати заходів щодо актуалізації?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:18

  kulikrom написав:
  Дюрі-бачі написав:вчора пройшов десь з 10 разу. Помилки були на всіх етапах і в Дії і і Сенсі

після 10 невдалих спроб вирішив почекати 2024 року. Помилки лише від Сенсу. Щось мені підказує, що взагалі, якщо я "зайшов" в банк з книжечкою, навряд чи пройде актуалізація через Дію
п.м. Кредитки дадуть загасити, якщо не вживати заходів щодо актуалізації?

Я зайшов з книжечкою і от вчора переаКтуалізувався на закордоНник через Дію.
Глюки можуть бути у тих у кого щось пороблено через Дію: (пере)реєстрація не дооформлена, ВПН, щось в ПФУ напортачено :(
Дуже погана ідея була у Алки все це зробити через Дію. Інші банки зробили значно простіше і, що головніше -- по суті вимог НБУ!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:31

kulikrom А якого характеру помилка виникає?
Анастасія*
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:39

Re: Sense Bank

Вийшло разу так з п'ятого.
Перше - спочатку зайдіть в Дію і перевірте, чи всі документи підтягнулися, вона недавно оновлювалася, після оновлення іноді треба зайти і почекати, поки затягне і закешує документи. Інакше пройдете ідентифікацію, електронний підпис, а воно вам видасть "немає запитаного документу".
Якщо у вас більше одного закордонного паспорта, виберіть заздалегідь, який хочете пошарити
При аутентифікації в Дія Підпис, якщо Дія просить покліпати, кліпати треба дуже швидко, інакше завжди видає помилку.
На кінцевому етапі, коли вже Сенс просить селфі, може бути дивна помилка типу "отримати і підписати документи треба в один календарний день, спробуйте повторити завтра". Просто перезайдіть в сповіщеннях на актуалізацію, воно продовжить з останнього кроку, зробите селфі ще раз і воно пропустить
П.С. Який геній вирішив запитувати копію підпису з мобільних пристроїв? Пальцем імітувати ручку, щоб" вийшло максимально схоже" - треба було додуматися
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:21

Актуализация.

  flysoulfly написав:
  Кассандра написав:Sense Bank здравствуйте! А что это у вас за массовое и очень поспешное приглашение для актуализации данных?
и шо, приглашение для акту - не всем? ...абидна


Сегодня в отделении менеджер подтвердил, что это связано с финмоном и выполнением требований НБУ. Завёл на карту денег "ужас, как много", но не так много, чтобы "Ужас! Ужас! Ужас!" :)

В моём случае в октябре завёл на несколько тысяч больше, чем заявленный в банке доход. А в декабре на несколько тысяч меньше, чем заявленный доход. Открыл на эти заходы несколько депозитов, что для меня не характерно. В другие месяцы заводились сущие копейки "на хлебушек".

Обновил данные по доходу. Подписал новый опросник. Пока всё. Будет ли продолжение, не знаю. Менеджер сказал, что сам попал под эту раздачу за очень небольшой заход. Но тоже отделался только актуализацией... Пока... :?

Кстати, народу на актуализацию много.
ЯНаФоруме
 
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