Скоріш за все Дія трішки хворіє, як і вчора
*Андрій
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:11
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:23
А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:29
Re: Sense Bank
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:30
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:31
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:33
після 10 невдалих спроб вирішив почекати 2024 року. Помилки лише від Сенсу. Щось мені підказує, що взагалі, якщо я "зайшов" в банк з книжечкою, навряд чи пройде актуалізація через Дію
п.м. Кредитки дадуть загасити, якщо не вживати заходів щодо актуалізації?
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:18
Я зайшов з книжечкою і от вчора переаКтуалізувався на закордоНник через Дію.
Глюки можуть бути у тих у кого щось пороблено через Дію: (пере)реєстрація не дооформлена, ВПН, щось в ПФУ напортачено
Дуже погана ідея була у Алки все це зробити через Дію. Інші банки зробили значно простіше і, що головніше -- по суті вимог НБУ!
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:39
Re: Sense Bank
Вийшло разу так з п'ятого.
Перше - спочатку зайдіть в Дію і перевірте, чи всі документи підтягнулися, вона недавно оновлювалася, після оновлення іноді треба зайти і почекати, поки затягне і закешує документи. Інакше пройдете ідентифікацію, електронний підпис, а воно вам видасть "немає запитаного документу".
Якщо у вас більше одного закордонного паспорта, виберіть заздалегідь, який хочете пошарити
При аутентифікації в Дія Підпис, якщо Дія просить покліпати, кліпати треба дуже швидко, інакше завжди видає помилку.
На кінцевому етапі, коли вже Сенс просить селфі, може бути дивна помилка типу "отримати і підписати документи треба в один календарний день, спробуйте повторити завтра". Просто перезайдіть в сповіщеннях на актуалізацію, воно продовжить з останнього кроку, зробите селфі ще раз і воно пропустить
П.С. Який геній вирішив запитувати копію підпису з мобільних пристроїв? Пальцем імітувати ручку, щоб" вийшло максимально схоже" - треба було додуматися
Додано: Чет 28 гру, 2023 20:21
Актуализация.
Сегодня в отделении менеджер подтвердил, что это связано с финмоном и выполнением требований НБУ. Завёл на карту денег "ужас, как много", но не так много, чтобы "Ужас! Ужас! Ужас!"
В моём случае в октябре завёл на несколько тысяч больше, чем заявленный в банке доход. А в декабре на несколько тысяч меньше, чем заявленный доход. Открыл на эти заходы несколько депозитов, что для меня не характерно. В другие месяцы заводились сущие копейки "на хлебушек".
Обновил данные по доходу. Подписал новый опросник. Пока всё. Будет ли продолжение, не знаю. Менеджер сказал, что сам попал под эту раздачу за очень небольшой заход. Но тоже отделался только актуализацией... Пока...
Кстати, народу на актуализацию много.
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